第3季住宅價格指數 台南市漲幅最大居六都之首

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（中央社記者陳俊華台北31日電）內政部今天發布110年第3季全國住宅價格指數為114.83，與上季指數比較上升2.15%，較109年同季上升7.43%；六都中以台南市較上季上升3.06%、較去年同季上升11.34%，為六都中最高。

內政部今天透過新聞稿指出，110年第3季六都住宅價格指數，以台南市、台中市、高雄市、桃園市較上季上升3.06%、2.89%、2.64%、2.56%幅度較大；新北市、台北市則上升1.84%、1.64%。

其中，台南市主要交易區域集中於永康區、東區、中西區及安平區五期重劃區；台中市為捷運綠線四維國小站至文心中清站沿線、西屯區逢甲商圈區域周邊、東區及南區；高雄市為鼓山區的高雄美術館特區與農16（凹仔底）區段徵收區；桃園市則集中於桃園區藝文特區、中壢火車站周邊及桃園高鐵特區。

內政部表示，本季因國內經濟持續成長，金融面仍維持貨幣寬鬆及低利率，加上疫情緩解、預售屋市場價格推升，以及市場預期通膨心理影響等因素，使本季住宅價格指數持續上升。

內政部說，為遏止短期哄抬炒作不動產、健全房地產市場發展，中央銀行12月再推出第4波選擇性信用管制，金管會提出對銀行、票券金融公司的不動產保證業務控管措施；內政部也提修法，限制預售屋換約轉售、增訂不動產交易炒作處罰規定、建立檢舉獎金機制等。

另外，內政部也發布110年第3季全國房貸負擔率為36.90%，較上季上升0.63%，較109年同季上升0.14%，變動幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」等級。本季全國房價所得比為9.24倍，較上季上升0.17倍，較去年同季上升0.05倍。

六都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為63.35%，較上季上升0.24%，為房價負擔能力「過低」等級；新北市及台中市分別為48.46%及41.10%，較上季下降0.02%及上升1.64%，為房價負擔能力「偏低」等級。

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內政部指出，台南市、高雄市及桃園市則分別為33.11%、31.22%及31.08%，較上季上升1.47%、0.86%及0.79%，都是房價負擔能力「略低」等級。其中，台中市房價負擔能力由「略低」下降至「偏低」等級。

房貸負擔能力是以每月房貸與可支配所得的比率來計算，房貸占可支配所得越低，顯示為民眾越負擔得起房貸；房貸負擔率3成以下，房貸負擔能力等級為「可合理負擔」，若超過5成則是「過低」，幾乎是很難負擔得起的狀況。（編輯：趙蔚蘭）1101231