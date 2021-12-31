謝立功：民眾黨對桃園高度期待 海選市長參選人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北31日電）台灣民眾黨發起桃園市長參選人「海選」活動。民眾黨秘書長謝立功今天說，希望以跳脫藍綠、全民參政的概念來推動；對於被黨內點名參選，他說，「如果市民認為我是合適的人選，我就當仁不讓」。

民眾黨今天在臉書發文表示，開放政府、全民參與、公開透明是民眾黨一直以來的堅持，過去已舉辦無數次如村里長、議員等海選，以及公開遴選不分區立委推薦人選，用行動為青年和地方人才搭建舞台。

民眾黨說，這一次想尋找有意改革桃園的市長參選人，舉薦人選或毛遂自薦都可以，歡迎認同民眾黨理念的朋友，踴躍投身公共事務，扭轉桃園的治理困境。

謝立功晚間向中央社記者表示，民眾黨對於桃園市賦予高度期待，政治其實有很多種不同選法，要跳脫藍綠、超越藍綠，這就是全民參政的概念；由於有許多政治素人在各領域有傑出表現，例如2014年台北市長柯文哲在選舉前，很難想像有醫師會出來做、還做得不錯，希望能用這個模式來推動。

對於被黨內點名參選，謝立功說，他認為桃園市是很適合發揮的城市，如果有比他更適合的人選就推出，「如果市民認為我是合適的人選，我就當仁不讓」。（編輯：林興盟）1101231