清泉崗園區開發爭議 陳椒華提告要求停止環評

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）時代力量立委陳椒華日前揭發台中清泉崗產業園區開發案的環評說明書涉嫌多處造假，今天前往台中地檢署按鈴提告開發單位違反環評法，並要求台中市政府先停止環評程序。

陳椒華上午與時代力量台中黨部主委洪錦鈺前往台中地檢署，按鈴提告清泉崗產業園區開發單位的3家公司負責人涉嫌違反環評法。

陳椒華表示，此案不只環評說明書內容涉嫌造假，還涉及國安及程序問題，卻跳過軍方先審程序，目前已歷經3次環評初審，進展至補件後可送環評會審查階段。

陳椒華認為，台中市政府應儘速將此開發案送軍方先審外，也應立刻停止環評程序，因目前已發現環說書有涉嫌造假問題，這次透過提告開發單位等3公司負責人，請檢方調查釐清環評說明書登載不實問題，要求在調查結果出爐前，台中市環保局應中止環評程序，並停止補件。

洪錦鈺表示，國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒先是涉入台中港105號碼頭案，這次又被發現他的弟弟顏嘉儀是清泉崗產業園區開發案的董事，地點涉及軍事禁限建區，也有國安問題，且未送軍方先審。

洪錦鈺指出，地下水權有蒙混欺騙環評委員的問題，且還涉嫌偽稱此處地表下20公尺沒有地下水位，也是想要誤導環評委員，獲取環評通過，顯示開發單位為謀取獲准環評通過的開發利益，不惜違反環評法，罔顧明知不實而登載於環評文件，這有刑責問題。

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對此，台中市環保局表示，清泉崗產業園區開發案環評目前還未通過，雖然已經歷3次初審，但初審作業只是環評審查委員會的前置作業，初審無法決定環評通過或不通過。

對於環評書件內容，環保局指出，目前開發單位還在修正階段，對於文件內容有疑義部分，委員會會請開發單位說明及提出佐證，至於後續環評審查會召開與否，將視開發單位補正情形而定。（編輯：郭諭儒）1110104