賴清德錄製客語賀詞 預祝虎年平安順利

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客家公共傳播基金會邀請副總統賴清德（左）獻聲，以客語錄製「虎福生豐春日暖、四海永樂大平安」新年賀詞，5日由總經理徐智俊（右）陪同錄製。（客家公共傳播基金會提供）中央社記者張雄風傳真 111年1月5日

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（中央社記者張雄風台北5日電）客家公共傳播基金會今天發布新聞稿表示，今年新春拜年特地邀請到副總統賴清德獻聲，以客語錄製「虎福生豐春日暖、 四海永樂大平安」新年賀詞，預祝國人虎年平安健康順利。

客傳會表示，由客傳會董事長陳邦畛及總經理徐智俊，今天將「講客號」宣傳車開進總統府，並率領客傳會所有主管們，陪同賴副總統錄製客語版新年賀詞；徐智俊更坐在賴副總統身旁，以聲音導演技術指導錄音。

客傳會提到，這是「講客號」第2次開進總統府，去年已邀請總統蔡英文登上講客號和大家拜早年，今年則是由客語海陸腔流利的賴副總統為大家獻上新春祝福。

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客傳會指出，其實賴副總統在107年客家基本法修正後，堅持在有客家鄉親的活動，就要用客語海陸腔致詞；更深入全國客庄，向鄉親宣導政府推動的各項政策，讓鄉親能更精準掌握到關乎自身的權益。

客傳會說，除了「虎福生豐春日暖、 四海永樂大平安」賀詞外，賴副總統也錄下「大家好，我是副總統賴清德，祝福全國鄉親，虎年新年快樂」；這次的賴副總統客語版本新年賀詞，將於全國性「講客廣播電台」，以及寶島客家電台（台北）、新客家廣播電台（桃園）、大漢之音廣播電台（苗栗）等各大電台播出。（編輯：謝雅竹）1110105