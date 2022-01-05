國土安全會報 政院：強化危機處理模擬推演

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院副院長沈榮津今天主持「行政院110年國土安全政策會報」，要求各機關針對可能威脅情境，強化危機處理的模擬推演，提升關鍵基礎設施防護韌性；另也提醒，須加強台北車站整體安全防護計畫。

行政院晚間發布新聞稿指出，沈榮津今天主持「行政院110年國土安全政策會報」，他會中指出，各種新興威脅及風險，包括非武力的「灰色地帶衝突」手段，已成為國安新挑戰。

沈榮津要求，各機關平時須針對可能威脅情境，進行危機處理的模擬推演與測試，以提升國家關鍵基礎設施防護韌性。

對於行政院國土安全辦公室報告「關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）24小時監控機制」，沈榮津說，各領域的主管機關務必落實第一線監管，確保關鍵基礎設施正常維運，並請國土辦定期檢視及檢討各機關辦理情形。

此外，針對化學品大量集中於工業區，沈榮津說，經濟部應從公共安全的風險預防整備角度，擴大工業區管理機構的角色定位，尤其區域聯防不應侷限在消防業務，應全盤掌握風險來源，並強化管理工業區內高風險化學物質。

沈榮津提醒，為完善高風險危害化學品的管理，需要各相關部會通力合作，並依照行政院長蘇貞昌日前指示，對化學物質的管理，要從可能從事犯罪行為的非法、非常規或不照規矩的角度去思考風險，對症下藥，並讓第一線執法人員了解流程、落實執行。

沈榮津指出，環保署化學局已研定「危險物質（品）異常處置及貯存、應變管理參考指引」，應儘速完備及發布，並請相關部會落實推動。

沈榮津要求，各單位立即盤點自行設置、租用或所轄事業單位的危險品貯存場所及貯放物品等資訊，即時介接至化學雲資訊系統，並規劃對全台危險品貯存場所，辦理現勘及查檢，健全貯存設施管理工作。

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針對110年關鍵基礎設施防護演習，沈榮津表示，去年已順利完成台北車站及中央聯合辦公大樓等12次防護演習，請國土辦會同有關部會，從有效強化關鍵基礎設施韌性的角度，持續精進演習模式。

沈榮津會中也指定，內政部為中央聯合辦公大樓聯合應變的主政機關，統合南北兩棟安全防護作為；此外，針對台北轉運站及相鄰的百貨公司，尤其是地下街人潮疏散部分，請交通部加強台北車站整體安全防護計畫。（編輯：張均懋）1110105