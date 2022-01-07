綠委促應對尿素斷貨危機 工業局：存量可撐到3月

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（中央社記者林育瑄台北7日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天呼籲政府應對尿素斷貨危機。工業局主秘周崇斌說，尿素存量可支撐到3月、4月，經濟部並尋找國外尿素生產商。農糧署主秘陳啟榮也說，台肥維持肥料價格穩定，並可確保農用尿素上半年供應無虞。

民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、賴惠員今天召開「尿素斷貨危機，政院總動員助農民貨運業」記者會，指出尿素斷貨將影響農民與貨運業，應比照口罩國家隊形式，由行政院副院長沈榮津成立跨部會小組因應。

鍾佳濱說，中國去年10月起加強尿素出口監管，造成國際尿素供需失衡，台灣每年進口約1萬5000公噸尿素，分為車用、工業用、農業用，而尿素為五、六期柴油車降低污染的重要添加用料，逾5成柴油車需要尿素，台灣肥料用尿素更全部仰賴進口。

邱志偉指出，尿素具備稀少、主要出口國為中國、國內未生產等3要素，應視為戰略物資，如果國際供應短缺，會影響國內工業、運輸業、農業。經濟部也應盤點倚賴進口比例過高的關鍵原物料品項，積極尋找替代來源國，並召集相關業者研議自產尿素可行性。

賴惠員表示，台灣尿素原料仰賴進口，民國109年1月進口尿素價格是1公噸281.2美元，但110年11月已漲到1公噸834美元；糧食供應不能斷，須確保供應農民尿素肥，並對不肖人員炒作價格或是不當囤積祭出重罰。

在工業用尿素部分，經濟部工業局主任秘書周崇斌說，台灣雖沒有生產，但存貨足夠支撐到3月、4月，供應商也持續購料。此外，中油直營加油站已對尿素採限量銷售，經濟部也協調民間業者比照辦理，並透過貿易局駐外單位找尋尿素生產商，讓國內業者可以採購尿素。

行政院農業委員會農糧署主任秘書陳啟榮說，農用尿素主要由台肥供應，與國外廠商有簽訂長期契約，供應穩定，且台肥的庫存至少可以確保上半年供應無虞。

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陳啟榮表示，台肥去年至今維持肥料價格穩定，且目前占國內供應量9成，已與台肥協調，維持台灣尿素、肥料品項的價格穩定，並依實名制充分供應，也會持續推動實名制精準配肥措施，控制數量也供應農民需求。

公平交易委員會製造業競爭處長沈麗玉指出，如果業者有聯合哄抬行為，會主動了解，若查證有違反公平交易法的違法聯合行為，最重可處新台幣5000萬元罰鍰，呼籲業者不要藉機哄抬價格，但目前尚未收到哄抬尿素價格的檢舉案件。（編輯：趙蔚蘭）1110107