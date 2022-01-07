台法再簽支援服務協議 強化幻象戰力

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（中央社記者王慶剛台北7日電）國防部今天公布兩項有關幻象戰機的台法技術支援服務案，由法方提供台灣幻象戰機部隊的後勤人員訓練、航電電戰系統等支援，維持與強化整體戰力。

根據政府電子採購網的決標公告，其中一項是與幻象戰機人員訓練及與後勤相關後續支援服務，由法國DCI-AIRCO BRANCH公司得標，金額為2億3242萬元；另一項則是幻象機航電、電戰系統後續技術支援服務，由法國THALES SYSTEMES AEORPORTES公司得標，金額為7億3968萬元。兩案履約期限皆為今年1月1日起至2026年12月31日，為期5年。

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國防部空軍司令部去年9月，也曾與法國幻象戰機製造商達梭（Dassault Aviation）完成簽署「技術支援服務」協議，金額為新台幣7億9690萬元，目標提升空軍操作幻象2000-5型戰機的妥善率。根據政府電子採購網的決標公告，協議從去年9月14日生效，為期5年，效期到2026年9月13日止。

台灣迄今已向法國採購了60架幻象戰機，加上480枚雲母中程空對空飛彈、960枚魔法二型短程空對空飛彈等。幻象戰機在台服役近25年，空軍從2018起至2022年，已與法國簽署金額超過百億元的多項協議，以維持幻象戰機整體戰力。（編輯：趙蔚蘭）1110107