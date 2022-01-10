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防堵疫情 民進黨選對會共識：選舉期程延至春節後

2022/1/10 16:02
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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天召開2022年選舉對策委員會第一次會議，會中達成共識，農曆年前應以全力防止疫情擴散為目標，選對會建議即將舉行的中執會，將2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。

為布局年底直轄市與縣市長選舉，民進黨日前已成立2022年選舉對策委員會。

民進黨下午發布新聞稿指出，今天召開選對會第一次會議，會中做成兩點決議。

選對會認為，去年12月18日公投及今年1月9日選舉結果，選對會共同體認，不論對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結一致全力以赴，就可以凝聚民眾的認同與信任，再艱難的逆境，也都挺得過去。面對年底地方大選也是如此，持續做好執政仍是當前最優先的要務，也必能奠定更好的勝選基礎。

選對會指出，農曆春節將屆，但考量目前國際疫情仍然嚴峻，國內也有本土個案，農曆年前應以全力防止疫情擴散為目標。今天選對會形成共識，建議即將舉行的中執會，將2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。（編輯：謝佳珍）1110110

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