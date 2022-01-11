林靜儀將訪議員討論合作 顏寬恒盼中央挹注資源

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台中市第2選區立委補選由民進黨籍林靜儀（前左）勝選，她11日上午在烏日區登上車隊，持續在選區內向選民謝票。（林靜儀競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月11日

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市第2選區立委補選由民進黨籍林靜儀勝選，她今天持續謝票，並表示將拜會黨內地方議員討論合作；敗選的國民黨籍顏寬恒則稱，勝選的是總統蔡英文，希望挹注更多資源給地方。

台中市第2選區立委補選9日投票由林靜儀勝選，她今天上午在烏日區登上車隊，持續在選區內向選民謝票。

對於之後是否會有拜會行程，林靜儀接受媒體聯訪時表示，接下來將拜會選區內6名黨籍市議員，她當時被提名時，6名議員也都有拜會過，也很感謝他們的支持與幫忙，將討論共掛服務處、未來選民服務的合作。

林靜儀說，這次選戰很感謝台灣基進，也沿用前立委陳柏惟的5個服務處，先請他們評估要留下哪幾個服務處，重新盤點有哪些資源她要自己建置，有哪些可以跟基進黨合作。

至於媒體提問，民進黨接下來要下架雲林張家？林靜儀說，這是大家對於家族政治、地方勢力，包括資金、產業與公職身分權力掛勾議題的重新檢討，不是針對個人，要逐漸讓舊的國民黨時期，地方培植出來吸取地方資源、利用公職身分包工程，這種很不當的文化，慢慢轉型成真正為民服務、選賢與能的地方政治。

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顏寬恒昨天結束謝票行程後，深夜在臉書（Facebook）發文表示，提醒執政黨，選舉是一時的，老百姓的生活還是要繼續，既然蔡總統贏了這場選舉，他衷心希望，要挹注更多資源給中二選區，不只繼續建設地方，還要努力解決鄉親最重視的空污問題。

顏寬恒表示，恭喜林靜儀當選，期待未來海線屯區可以蛻變成一顆更閃亮的星星，每個鄉親都可以更快樂更幸福的過日子，他都會在，「因為我的心在這裡，不曾離開」。（編輯：陳仁華）1110111