歐洲議會41議員致函歐盟籲抗中 外交部感謝

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（中央社記者王慶剛台北19日電）歐洲議會41位議員17日致函歐洲理事會及歐洲聯盟主席，強調各成員國有獨立發展對台關係的權利，並呼籲歐盟團結支持立陶宛，並採取行動抵抗中國經濟脅迫。對此，外交部表達誠摯感謝。

在「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）發起下，41位歐洲議會議員聯名致函歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、執行副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）及內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）。

該連署信譴責中華人民共和國對立陶宛的政經脅迫，呼籲歐盟領導人應明確聲援立陶宛並提供一切必要支持。

外交部透過新聞稿表示，對於歐洲議會跨黨派議員繼去年9月3日聯名致函立陶宛高層，表達聲援並反對中國脅迫外交後，再度力挺立陶宛抵抗中國施壓，外交部表達誠摯感謝。

外交部說，聯名函指出中國官員針對立陶宛製造及含有立陶宛原物料的產品進行實際制裁行為極為惡劣，不但違反「世界貿易組織」（WTO）規則及國際貿易秩序，更直接違背歐盟單一市場的根本原則。

聯名函也提及，這不是中國第一次對歐盟會員國採取脅迫行為，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）因訪問台灣受到巨大壓力，以及其他許多案例均證明中國不當施壓。

外交部說，連署議員表示，成員國依據國家利益與共享民主、人權價值決定與台灣發展關係，不應該因此被他國脅迫。連署議員指出，立陶宛與台灣近期決定互設代表處並未挑戰一個中國政策，此在歐洲議會去年10月21日通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告中也獲得確認。

外交部表示，參與連署議員強調，針對中國對立陶宛及歐盟進行脅迫，歐盟應該採取防禦措施，以免中國膽大妄為，對立陶宛或其他歐盟會員國進一步施壓，分化歐盟團結，進而削弱歐盟在全球的影響力。

連署議員歡迎美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與德國外長貝爾柏格（Annalena Baerbock）發表聯合聲明力挺立陶宛，同時反對中國對立陶宛持續進行恫嚇，期盼在歐盟通過反脅迫工具法案前，歐盟理事會輪值主席國法國能推促歐盟採取行動抵制北京的脅迫；議員們也呼籲歐盟發揮領導作用，堅決捍衛歐盟會員國免於單獨承受不當壓力。

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外交部強調，該聯名函共獲得歐洲議會5大主流黨團、來自18個會員國重量級歐洲議會議員的響應，顯示抵抗中國的蠻橫施壓已形成歐洲跨越國籍及黨派的共識。

台灣作為立陶宛理念契合的友好夥伴，將持續深化台立雙邊實質合作，也呼籲歐盟等全球理念相近夥伴，採取具體行動支持立陶宛，維護供應鏈安全及自由民主的市場經濟體系，團結鞏固全球民主陣營所捍衛的核心價值。（編輯：郭無患）1110119