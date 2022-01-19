綠民調：56%認不需升三級 57%可接受與病毒共存

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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨秘書長林錫耀今天在民進黨中常會指出，黨內民調顯示，56%民眾認為不需要升三級，37%認為需要；另外，34%民眾支持「清零」，57%可以接受「與病毒共存」，從民調數字可以感受民眾的防疫觀念在轉化。

民進黨今天召開中常會，民進黨副秘書長林鶴明會後轉述指出，林錫耀在中常會黨務工作報告提到，本土疫情持續有案例，但社會整體反應比較沒有像過去那樣驚慌，生活也維持正常，民進黨透過民調了解民眾反應。

林錫耀向中常委提到，民調詢問民眾防疫是否需要「二級升三級」，56%民眾認為不需要，37%認為需要；進一步詢問民眾，比較支持「與病毒共存」或「維持清零」，34%支持要清零，57%可以接受與病毒共存，無意見則有8%；從數字可以感受到，民眾防疫觀念在轉化。

林錫耀認為，轉化有幾個原因，包括，大部分民眾疫苗打了兩劑，第三劑在預約施打當中，疫苗充足下，民眾有一定程度的防疫信心；中央政府、地方政府防疫工作運作快2年，有一定的防疫經驗；Omicron雖然有不少本土案例，但媒體報導案例多數為輕症，此外，防疫作為有秩序，包括，實聯制、量體溫、消毒等，社會運作都有一定常態。

林錫耀也向中常委們提到，這是客觀的狀態，提供給黨內了解民意想法，當然有些高風險的群聚仍要避免，還是要謹慎小心，整體防疫工作不能鬆懈。（編輯：黃國倫）1110119