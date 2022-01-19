立院臨時會不審地制法 林智堅：下會期給新竹人公道

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（中央社記者葉素萍台北19日電）立法院朝野黨團今天下午協商獲致共識，臨時會不處理地制法。新竹市長林智堅晚間透過臉書呼籲「既然你們臨時會不審查，下個會期該給新竹人一個公道吧！」

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查攸關大新竹合併升格的地方制度法部分條文修正草案，國民黨立委一早占主席台癱瘓議事。朝野黨團今天下午協商獲致共識，臨時會不處理地制法。

林智堅晚間透過臉書指出，回顧過去數十年，每隔一陣子就會有縣市合併的聲音傳出，也一再地被當時所謂需要從長計議的理由所延宕，不過他想這一次結局會不同，他不會像過去的人一樣妥協於地方派系與開發勢力，「雖然成功不必在我，但我會努力到最後一刻」。

林智堅說，大新竹合併升格，現在正是起點，不是句點，號角正響起，「既然你們臨時會不審查，下個會期該給新竹人一個公道吧！」

另外，民進黨發言人劉康彥晚間也透過新聞稿指出，國民黨一再阻擋地制法修法，民進黨譴責國民黨這種只有一黨之私的不負責任心態，也提醒國民黨主席朱立倫勿走往極端化的路線，帶領國民黨回到常軌，共同為民眾福祉努力。

劉康彥表示，近日國民黨一再以拒絕協商總預算、干擾議事等手段，杯葛地制法的審查，今天更上演霸占主席台的戲碼。

劉康彥說，這徹底打臉當初國民黨立委要求地制法交付委員會審查的說法，甚至還提出所謂修法版本，根本也是虛晃一招，沒把新竹人所期待的進步發展當一回事，而是把新竹人跟未來當政治肉票。（編輯：潘羿菁）1110119