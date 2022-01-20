保訓會：培訓公務員教材貼近實務 強調學以致用

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（中央社記者陳俊華台北20日電）保訓會主委兼國家文官學院長郝培芝今天說，近年培訓公務員的教材，無論是與部會合作開發或委請專家學者研發，都強調學以致用，內容貼近公務實務，讓受訓人員可將所學帶回職場運用。

考試院透過新聞稿指出，公務人員保障暨培訓委員會及所屬的國家文官學院，負責辦理全國公務人員各項法定訓練，每年為國家培育1萬多名新進及資深公務人員。考試院上午舉行院會，保訓會專案報告「公務人員各項法定訓練教材研編與精進情形」。

郝培芝指出，近年文官學院無論是因應國家施政重點與相關部會合作開發教材，或是為應各訓練受訓人員目標職務工作所需，委請專家學者研發教材，都強調學以致用，內容貼近公務實務，不僅有擬真的公務案例，更設計多元、活潑教學活動，讓受訓人員可將所學帶回職場運用。

郝培芝說，去年疫情嚴峻，文官學院各項訓練轉為線上學習，培訓業務沒有中斷；為落實雙語國家政策，文官學院開發各項訓練層級的公務實用英語教材，以即學即用為原則，更實地到工作現場參與公務人員工作等，據以量身打造主題式雙語情境教材，有效提升雙語學習量能。

郝培芝表示，因應後疫情時代，首次導入「數位治理」系列教材，依不同訓練層級設計案例內涵，並採虛實整合學習，還特別邀請行政院政務委員郭耀煌、唐鳳錄製數位課程，分享數位應用經驗，提升學習效益。

保訓會說，為持續滾動精進教材，文官學院透過多元管道瞭解各界人員意見，其中受訓人員給予許多正面回饋，例如基礎訓練受訓人員認為「公文寫作與習作」對於初任公職者受用良多，「簽」、「稿」範例未來在工作可以參考運用，相當實用。

保訓會指出，也有委升薦訓練受訓人員表示，透過「方案規劃」教材，瞭解如何運用SWOT及決策矩陣等分析工具，對規劃專案業務很有幫助；薦升簡訓練受訓人員也從「策略管理」教材中，學習到在變動不羈的動態社會下，如何具有彈性的策略思維。

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保訓會說，透過課堂案例討論，實戰如何運用「公共議題溝通策略」，廣納利害關係人意見，將生硬的法規政策有溫度地行銷出去。

考試院長黃榮村表示，公務人員法定訓練要有完善的課綱設計，重視跨領域學習，及人文精神、社會關懷等理念傳遞，後疫情時代促使生活模式改變，教材務必與時俱進，適時向業界取經，並及時瞭解學習者需求，善用數位科技優勢，強化講座教學品質，讓教材成為提升訓練成效幕後推手，為現代化政府培育更多優質公務人力。（編輯：郭無患）1110120