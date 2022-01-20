力挺蔣萬安選北市長 郝龍斌：姓蔣絕不是負債

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）力挺國民黨立委蔣萬安參選台北市長的前市長郝龍斌今天說，故總統蔣經國是歷任總統中最被認同的一個，不敢說姓蔣會是蔣萬安的資產，但絕對不會是負債。

各政黨積極布局年底的台北市長選舉，郝龍斌昨天呼籲藍白能夠合作，他今天在接受廣播節目轉訪時再度表示，政黨合作本來就很難，但面對民進黨一黨獨大，甚至追殺在野黨，若在野黨沒有體會，將被一一擊破。

郝龍斌認為，反對黨之間不是仇人，應共組在野聯盟，與執政黨抗衡。

談到有意代表國民黨參選台北市長的蔣萬安，郝龍斌說，各項民調都顯示，蔣萬安與黨內其他有意參選者都有差距，加上蔣萬安勤跑基層，得到不錯的迴響，擔任立委時認真經營選區，現在看起來，應該就是蔣萬安代表國民黨參選了。

郝龍斌指出，目前蔣萬安選情樂觀，但在過程中需要好好表現，包括政見、行政能力等，需要得到選民認同，所以雖樂觀還是要非常小心。

提到台北市副市長黃珊珊若參選，郝龍斌認為，會給蔣萬安很大的壓力，因為北市的基本盤已不是藍大於綠，不像其他縣市有地方樁腳一呼百應，靠動員就能勝選。

對蔣萬安參選北市長，該如何面對到兩蔣歷史地位問題，郝龍斌表示，這應該還好，台北市民理性、水準高，蔣經國是歷任總統中最被認同的一位，蔣萬安姓蔣這件事，他雖不敢說是資產，但絕對不是負債。

郝龍斌說，北市長候選人姓什麼，對市民來說不重要，市民看重的是候選人提出的理念、過往的歷練、問政與地方服務績效等，因此蔣萬安應該過得了關。

此外，國民黨在歷經公投、立委補選、罷免的失利後，氣氛低迷，郝龍斌坦言，國民黨仍不團結，總是自掃門前雪，沒思考唇亡齒寒。

郝龍斌指出，民進黨在鋪天蓋地攻擊顏家時，沒人積極來聲援，之後又繼續攻擊國民黨執政的雲林、宜蘭，面對年底的地方選舉，若藍營首長不團結面對，「下一個可能就是你」。（編輯：康世人）1110120