立委促完善立院線上開會系統 以防疫情升溫

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（中央社記者郭建伸台北26日電）台灣民眾黨立委高虹安和時代力量立委邱顯智今天舉行「疫情叩關已兩年，立院遠距會議沒著落？」記者會。高虹安指出，立法院應儘速準備線上開會系統，以應變隨時可能升溫的疫情，確保國家運作順暢。

高虹安表示，目前許多公私部門為了不影響日常運作，已逐步發展出不接觸、不群聚的線上辦公模式，甚至去年公司法也三讀修正，放寬公司在天災、事變或不可抗力下，可以採視訊方式召開股東會

高虹安指出，根據Marsview.ai Inc.整合統計資料顯示，在2020年採用視訊會議的人數比2019年以前兩年成長87%，有54%的企業員工常態參與視訊會議；去年5月份三級警戒時，立法院曾經完成視訊會議測試，但是至今仍未有後續系統更新或追加測試。

高虹安指出，台灣民眾黨原先預計於1月22日在圓山飯店尾牙，因為舉辦當日宣布有確診者足跡而取消，若當時未能及時取消的話，黨籍立委和助理可能都被匡列，恐影響目前正在進行的預算協商，甚至影響其他黨派立委。

高虹安表示，立法院其他黨派的委員也都有可能面臨到一樣的問題，如果被匡列隔離，不只影響人民的權益，也會影響立法委員的職權行使，有負全民所託，因此立法院實在有必要加緊腳步，完善遠距會議系統。

邱顯智指出，各縣市議會陸續演練疫情下的議事運作，教育部也演練各級學校視訊教學，司法院去年也模擬三級警戒的開庭狀況，但立法院去年測試院會視訊會議表決功能，卻沒有後續措施。

邱顯智要求，立法院應儘速完善遠距會議的相關系統及測試，讓立委職權行使可以無障礙的進行。（編輯：蘇龍麒）1110126