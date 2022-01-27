4友邦相繼發聲 籲世衛停止排除台灣

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（中央社記者王慶剛台北27日電）繼友邦巴拉圭與瓜地馬拉日前於世界衛生組織（WHO）執委會會議中為台灣發聲後，馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼與宏都拉斯等4友邦昨天也相繼在執委會上呼籲世衛，應讓台灣參與，對防疫做出貢獻。

根據外交部提供的資料，馬紹爾群島駐聯合國日內瓦分部常任代表戴布倫（Doreen Debrum）表示，大家過去兩年一直被提醒著「病毒無國界」，而台灣是對抗疫情最有效及成功的國家之一，更是重要的夥伴與盟友，提供援助給馬紹爾群島等需要幫助的國家。

戴布倫指出，馬紹爾群島願加入其他國家的行列共同呼籲，在不受政治歧見與差異下，將所有國家與領土納入世界衛生組織的工作計畫中。

戴布倫主張，世衛應讓台灣有建設性且系統性地參與2019冠狀病毒疾病相關會議及機制，包括國際衛生條例、西太平洋區署、全球流感監測與應變系統等，以及即將於5月召開的第75屆世界衛生大會（WHA）。

海地衛生部長拉森（Dr. Alix Larsen）也發言指出，在協調與合作的平台上，運用各國經由準備及對抗疫情而獲得的能力，將有助於達成不遺漏任何國家的目標。

因此，拉森說，海地要求讓台灣參與世界衛生大會，台灣身為處理疫情的典範，可透過參與此平台對全球防疫努力做出諸多貢獻。當前疫情提醒所有人，作為地球上的居民，是緊密連結且休戚與共。

史瓦帝尼衛生部政務次長茲瓦內（Simon Zwane）則表示，史瓦帝尼持續與計畫執行夥伴及雙邊合作，最大化非傳染性疾病防治效益。台灣始終堅定支持史瓦帝尼，尤其在協助提升醫護人員專業訓練。

茲瓦內說，台灣國際合作發展基金會也與台灣腎臟醫學會合作，開設腎臟疾病線上訓練課程；更有約125名史瓦帝尼學生受惠於「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」，並學習公共衛生管理專業必要技能。

因此，茲瓦內指出，史瓦帝尼持續呼籲世界衛生組織，在討論全球健康議程時，停止排除台灣參與。台灣在全球衛生議題上，毫無疑問地已展現高度專業。

宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部常任代表傅丁（Mario Alberto FORTIN MIDENCE）說，應將有卓越貢獻者及所有利益相關方納入全球衛生安全工作裡，並強化各國間的合作，以造福人類。

傅丁表示，人類健康的脆弱性使得全球必須在衛生領域進行合作，因此宏都拉斯認為應讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織的所有會議、活動和機制，及世界衛生大會。

在此之前，友邦巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba）、瓜地馬拉衛生部風險管理協調處長愛格（Virginia Herzig）都在本屆世衛執委會支持台灣參與世衛，強調台灣參與的重要性。

此外，友好國家法國衛生部衛生總司歐洲暨國際事務小組主任汀柏琳（Christine Berling）也呼籲，世衛不應遺漏任何區域。

世界衛生大會是世衛最高決策機關，通常每年5月召開。世衛已連續5年未邀請台灣參與世衛大會。（編輯：康世人）1110127