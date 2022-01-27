日本暖心廣告牆北高上線 感謝海島厝邊好友情

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（中央社記者王慶剛台北27日電）日本台灣交流協會今天表示，在北高兩地捷運站同步刊登，謝謝台灣海島厝邊廣告牆，內容是日本各地對台灣的感謝之語，也期待雙方攜手共同抗疫，未來脫下口罩後以溫暖笑容再度相見。

日本台灣交流協會透過新聞稿表示，2021年期間，日本和台灣都深受疫情影響，彼此在嚴峻的考驗下，依然不忘相互幫助。日本6度捐贈疫苗給台灣，台灣捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機等醫療物資，如此善的循環，代表著日台友情的深刻印記。

日本台灣交流協會說，日本從最北端的北海道到南邊的九州各縣市在跨年後，新年第一個想起的就是向台灣傳達謝意、報平安。為了將來自日本的這滿滿的感謝之聲傳遞給更多的台灣朋友，2022年春節之際，日本台灣交流協會特別設計謝謝台灣海島厝邊大幅廣告牆，於1月27日在北高捷運站同步上線。

日本台灣交流協會說，台北捷運忠孝復興站的廣告牆位於2號出口，刊登日期自1月27日起至2月26日，高雄捷運廣告在高雄車站售票口上方、巨蛋站廣告燈箱位於票閘入口內，刊登日期自1月27日起至3月8日。

日本台灣交流協會表示，廣告中台灣的手裡是血氧機及製氧機等醫療物資，而日本的手心上則是友情疫苗，互相伸出的雙手呈現日台好鄰居互信、互助、互愛的決心，周圍的對話框就是日本抗疫前線人員的感謝留言。

日本台灣交流協會指出，這些來自日本各地對台灣的心裡話，每一則細細讀來都十分感人，例如「台灣這次即時的援助對許多新潟縣民來說就像看到希望的曙光，大家對於台灣的深厚友情十分感動」；「拿到台灣提供的血氧機之前，因為設備有限，只能重複使用，同時也開始面臨器材故障的困境，台灣的援助真的是場及時雨，非常非常感謝」（滋賀縣）；「佐賀縣去年也收到台灣捐贈的一萬片口罩，衷心感謝台灣屢次的支援」等來自日本13個城市的留言。

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日本台灣交流協會說，這些祝福的一字一句都表達出辛苦的抗疫戰士對台灣的真心感激。來自台灣的關懷，給予了不畏疫情的勇氣。雖然日本現在正與變種病毒搏鬥，但有了來自台灣的愛心物資，大家的戰鬥力倍增。

日本台灣交流協會邀請台灣朋友過節搭車經過時，用一分鐘的時間停下來看看，和日本朋友們隔空進行心靈對話，並期待日台雙方能夠攜手跨越難關，並約定未來脫下口罩後，以溫暖的笑容再度相見。新的一年，日台繼續向前行。（編輯：蘇志宗）1110127