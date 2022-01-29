新住民居留證若到期 春節後首個上班日須申請延期

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（中央社記者賴于榛台北29日電）今天起就是9天的春節連假，內政部提醒，留台外籍人士若遇有緊急需協助事項，都可求助移民署各直轄市、縣（市）專勤隊；另外，新住民居留證若到期，須在假期過後的第1個上班日申請延期居留。

內政部發布新聞稿指出，因疫情影響，移民署針對109年3月21日（含）以前入境且合法停留超過180日的外國人，迄今已辦理20次自動延長，約有4000名外國人受益，後續將配合中央流行疫情指揮中心評估的疫情發展狀況，適時檢討調整。

內政部說，春節期間，在台居留的新住民若居留證到期，在假期過後的第1個上班日，務必到內政部移民署各直轄市、縣與市服務站辦理延期居留，只要在當天完成申請，都不算逾期居留；如果是來台就學的外籍學生，則可直接上網申辦延期居留。

另外，針對逾期外籍人士主動到案措施，內政部說，春節期間照常受理，逾期外籍人士如主動到移民署各直轄市、縣與市專勤隊，原則上都能免予收容，依規定繳納新台幣2千元至1萬元逾期罰鍰後，由專勤隊協助辦理返國手續。

內政部也呼籲，民眾身邊若有逾期居留的外籍人士，可鼓勵其主動到案，回鄉與家人團聚。

最後，內政部提醒，春節期間，在台的外籍人士務必落實個人防護措施，並確實遵守相關防疫規定。防疫資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。（編輯：蘇龍麒）1110129