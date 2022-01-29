駐中東歐5國外館強化合作 成立多瑙河連線

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（中央社記者林育立柏林29日專電）台灣與中東歐國家關係升溫，駐奧地利、匈牙利、斯洛伐克、捷克、波蘭外館今天宣布成立「多瑙河連線」，強化聯繫和合作，台灣駐這5國代表並攜手立陶宛大使向國人拜年。

台灣駐奧地利代表張小月、駐匈牙利代表劉世忠、駐斯洛伐克代表李南陽、駐波蘭代表陳龍錦、駐捷克代表柯良叡今天透過臉書發布影片，宣布成立多瑙河連線，「象徵台灣在中、東歐地區的堅強戰力」。未來這5國的外館將不定期開會，強化彼此的橫向聯繫和合作。

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歐洲第二大河多瑙河流經奧地利、匈牙利和斯洛伐克，捷克、波蘭也屬流域一部分。這5國風景秀麗，人文底蘊深厚，也是台灣近年拓展經貿關係的重點。

台灣與位於中歐的另一國家立陶宛關係熱絡，駐立陶宛代表處去年11月掛牌運作，立陶宛駐這5國的大使在片中也攜手台灣代表向國人拜年，代表立陶宛人民獻上祝福。（編輯：黃自強）1110129