讓美國人更認識台灣 童振源提倡創新僑民外交

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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）海華文教基金會邀集美西地區僑界領袖與青年代表，舉辦僑民外交創新行動會議。僑務委員會委員長童振源與會表示，透過僑民力量創造民間對話，發揮台灣軟實力。

海華文教基金會28日線上舉行「台灣僑民外交創新行動啟動會議」，由基金會執行長李欣龍主持，僑委會委員長童振源與會。會中組成「工作群組」串連美西地區重要僑界領袖。

僑務委員會推動僑務創新模式，這次會議目標即運用台美雙邊民間社團，使台灣更廣泛受到美國人民的認識與支持。

童振源指出，僑民外交是僑委會的重要任務，透過民間力量，可以更多元觸及、影響當地主流社會，創造民間對話，走入當地大眾生活，發揮台灣優勢，讓台灣的軟實力在國際間被看見，得到廣泛認同。

會議召集人僑務委員張珮鑾表示，透過結合跨世代、跨領域的專業資源與實務經驗，可讓僑民外交更具創新與創意。

洛杉磯台美商會副會長吳宣蓉提到，從韓國K-POP熱潮、學韓語、瘋韓劇現象，提醒台灣更加匯聚資源，從國際角度來行銷台灣軟實力。

台美商會前會長陳慶恩建議，可以利用如職棒比賽等美國當地的大型活動，形成累積與傳統，加深美國人民對台灣的印象。

海華基金會執行長李欣龍表示，僑民外交創新行動從民間的思維與靈活彈性，結合僑居美國的台灣僑民，共同連結美國當地民間團體、主流媒體，擴大美國社會大眾對台灣的認識。（編輯：周永捷）1110130