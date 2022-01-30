賴清德：世界友人眼中 台灣一體無分藍綠

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）副總統賴清德晚間透過臉書表示，為期6天2萬9713公里的宏都拉斯行程，從世界友人的眼中所看見、認識的台灣，其實是一體的台灣，無分藍綠；台灣能有廣受世界讚譽的今天，是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果。

賴副總統專機晚間8時44分抵達桃園國際機場，隨後在臉書發文表示，親愛的國人同胞，這次擔任總統蔡英文特使出訪宏都拉斯的任務圓滿達成，「我們回家了」。

副總統說，特使團此行參加宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，致上來自總統蔡英文以及台灣人民的誠摯祝賀，讓兩國邦誼更加鞏固。

副總統表示，此次出訪途中過境美國，因防疫因素，在線上和許多美國老朋友及新朋友視訊，共同關心國際情勢，更代表蔡總統，向正在美國打拚的台灣僑胞們拜年、致意。

副總統指出，在為期6天2萬9713公里的行程，從世界友人的眼中所看見、認識的台灣，其實是一體的台灣，無分藍綠，讓自己感觸特別深刻。

副總統說，在卡蕬楚總統的演說，從她點出宏都拉斯所亟欲改善的種種問題，抑或在慶典現場和來自各國代表交流中所討論的議題；深刻感受到台灣真是一個幸福國度，他們所關心的問題、台灣也曾遭遇過，但在國人共同努力下，已經一一渡過。

副總統指出，台灣現在變局中站穩腳步，讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良；特使團帶著「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping！」信念，讓世界知道台灣有能力為世界付出，更願意貢獻台灣的力量。

副總統表示，台灣能有廣受世界讚譽的今天，是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果，感謝勞工兄弟辛苦打拚、農民朋友勤奮耕耘，士人商家協力奮鬥，醫療人員站在第一線，國軍保家衛土以及榮民早期的開山鑿路。

副總統強調，各行各業都在自己崗位上，競競業業、踏實努力，不分先來後到，都在打造台灣成為共同的家，為了這個家，一定要團結努力，繼續前進。

副總統指出，台灣一代一代的傳承，台灣的未來將慢慢要傳承到年輕朋友手上。年輕朋友們渴望求知、渴望求變、渴望讓台灣跟世界接軌；更美好的台灣和世界，需要更多年輕人的參與。

副總統指出，他要感謝特使團成員與所有工作夥伴，還有各駐館處的同仁們，為了國家奔波付出，大家辛苦了，謝謝你們在第一線為台灣外交拚搏。

副總統表示，他知道因受疫情影響，勢必有許多人沒辦法回家與家人團圓，尤其是堅守防疫崗位的第一線人員，犧牲奉獻，台灣才能有相對平安的年節，你們是台灣此刻最重要的支柱，謝謝你們。

副總統最後說，做完PCR、他就要回台南隔離，出關後才能再見；「在這裡，先祝大家新年快樂、闔家平安健康！」（編輯：林克倫、趙蔚蘭）1110130