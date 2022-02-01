賴清德偕吳怡農親作新春蛋糕 笑稱合作比競爭重要

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（中央社記者賴于榛台北1日電）適逢春節，副總統賴清德日前特地與民進黨台北市黨部主委吳怡農，共同手作新春蛋糕，祝民眾闔家平安，虎年行大運；蛋糕製作初期，賴副總統還笑說，合作比競爭重要。

副總統日前偕吳怡農前往烘焙教室，共同完成農曆新春蛋糕，象徵迎接虎年寓意，民進黨立委林楚茵也陪同，擔任廚藝提問角色。

蛋糕製作初期，林楚茵說，本以為賴副總統要與吳怡農比賽做蛋糕，沒想到是合作；賴副總統則笑笑回應，這個時候，合作比競爭重要。

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進入製作蛋糕程序時，賴副總統透露很喜歡吃甜點，平常都吃傳統的雞蛋糕與布丁。他也因過去醫師經驗，無論是量測牛奶，或是擺放蛋糕都被稱讚很穩定、很熟練。

從攪拌麵粉開始，賴副總統與吳怡農分工合作，完成喜氣的新春蛋糕，兩人也分別在蛋糕上裝飾「春」與「福」字，象徵春到、福到、好運到。最後，3人齊喊「春回大地，福虎生威，祝大家闔家平安，虎年行大運」，為民眾獻上祝福。（編輯：林淑媛）1110201

副總統賴清德（左）日前偕同民進黨台北市黨部主委吳怡農（右）、民進黨立委林楚茵共同製作新春蛋糕。賴副總統還笑說，合作比競爭還重要。（總統府提供）中央社記者賴于榛傳真 111年2月1日