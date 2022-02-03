盼改善遊民生活條件 立委提修法設安置輔導專章

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（中央社記者王揚宇台北3日電）過年期間，家家戶戶團圓圍爐，與社會上有一群人居無定所、露宿街頭，形成強烈對比；為此，無黨籍立委趙正宇提案修法，增訂遊民安置與輔導專章，盼藉由法制化工作整合社福資源，改善遊民生活條件。

為協助遊民（街友）生活自立及社會參與，及促進遊民安置輔導業務的推行，趙正宇提出社會救助法部分條文修正草案，獲朝野各黨立委支持與連署；他說，立法院將迎來法案會期，希望新會期能排審此公益法案。

趙正宇今天接受中央社記者訪問時表示，遊民不願回歸家庭或回到一般人的生活方式，背後有其各自原因，他予以尊重；現行社會救助法規定，遊民的安置及輔導由各縣市主管機關訂定，但盤點後發現，各縣市的規範未盡一致，使遊民無法獲得平等、妥適的照顧。

趙正宇表示，考量遊民的流動性質，他提案修正社會救助法，讓遊民安置與輔導機制由中央主管機關主導，建立全國一致性，並把遊民定義為「經常性宿於街頭、公共場所、公眾得出入之場所或居無定所，而有社會救助需要者」。

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趙正宇認為，現行社會救助法規定，遊民不願接受安置時才予以列冊，恐浪費行政資源及讓救助服務中斷，應改為直轄縣市主管機關應主動查報行政轄區內的遊民，並查明身分予以列冊，以利後續視情況轉介必要的醫療、安置或其他緊急協助。

趙正宇也說，遊民的安置與輔導及其他相關社會救助工作，不是僅靠政府部門推行，也可以仰賴民間資源的投入，因此這次修法中，增訂各主管機關應訂定適當的獎勵、補助或輔導措施條文，協助民間機構及團體參與辦理遊民服務輔導業務。（編輯：黃瑞弘）1110203