更多編輯台推薦新聞：
影片／品嚐滾燙木炭加咖啡 體驗印尼日惹人情智慧
國際

影片／品嚐滾燙木炭加咖啡 體驗印尼日惹人情智慧

美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄
國際

美國超級閃電長768公里 刷新全球紀錄

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

防疫升級 內政部推線上體驗多元宗教行程

2022/2/3 10:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）內政部今天表示，隨疫情升溫，宗教團體已停辦搶頭香等難以維持社交距離的活動，為使民眾瞭解不同宗教文化，推出「宗教愛玩咖專區」，讓民眾在線上就能探索台灣在地宗教建築及文化。

內政部今天發布新聞稿指出，台灣有多元的宗教信仰，民眾也有利用春節到廟裡祈求好運的習俗，今年為避免人潮擁擠、疫情擴散，民眾若想瞭解不同宗教文化，可以在內政部全國宗教資訊網「台灣宗教文化地圖」的宗教愛玩咖專區（https://www.taiwangods.com/），選擇線上遊玩台灣宗教景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

內政部說明，宗教愛玩咖專區是從台灣宗教文化地圖網站的宗教景點特色，再製作出主題特色套裝行程及自由行行程等2種線上旅遊遊戲，讓民眾線上探索台灣在地宗教建築及文化。

內政部也提醒，在落實防疫措施的前提下，仍可以到有空曠地點的場所走走。民眾歡慶新年、從事相關宗教活動的同時，也應該要注重個人衛生防護及維持社交距離，無論是在宗教場所的室內、戶外都不可以飲食，並遵守中央疫情指揮中心各項防疫配套措施，務必戴上口罩守護自己與家人的身體健康。（編輯：黃瑞弘）1110203

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族