防疫升級 內政部推線上體驗多元宗教行程

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（中央社記者王揚宇台北3日電）內政部今天表示，隨疫情升溫，宗教團體已停辦搶頭香等難以維持社交距離的活動，為使民眾瞭解不同宗教文化，推出「宗教愛玩咖專區」，讓民眾在線上就能探索台灣在地宗教建築及文化。

內政部今天發布新聞稿指出，台灣有多元的宗教信仰，民眾也有利用春節到廟裡祈求好運的習俗，今年為避免人潮擁擠、疫情擴散，民眾若想瞭解不同宗教文化，可以在內政部全國宗教資訊網「台灣宗教文化地圖」的宗教愛玩咖專區（https://www.taiwangods.com/），選擇線上遊玩台灣宗教景點。

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內政部說明，宗教愛玩咖專區是從台灣宗教文化地圖網站的宗教景點特色，再製作出主題特色套裝行程及自由行行程等2種線上旅遊遊戲，讓民眾線上探索台灣在地宗教建築及文化。

內政部也提醒，在落實防疫措施的前提下，仍可以到有空曠地點的場所走走。民眾歡慶新年、從事相關宗教活動的同時，也應該要注重個人衛生防護及維持社交距離，無論是在宗教場所的室內、戶外都不可以飲食，並遵守中央疫情指揮中心各項防疫配套措施，務必戴上口罩守護自己與家人的身體健康。（編輯：黃瑞弘）1110203