蔣萬安用剩食做鹹派 從北市推廣不浪費食物

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國民黨立委蔣萬安（左）表示，不浪費食物對環境永續有很大的幫助，他希望能推廣到每個角落，尤其可以從台北市開始。中央社記者王承中攝 111年2月3日

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（中央社記者王承中台北3日電）為推廣減少食物浪費觀念，國民黨立委蔣萬安用剩食親手製作「續食鹹派」。他表示，珍惜、不浪費食物，對環境永續有很大的幫助，他希望能推廣到每個角落，尤其可以從台北市開始。

被認為是藍營參選台北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安，過去在立法院內多關心食安、勞權、醫護權益與弱勢。他在農曆春節前特別拜訪全台第一間續食餐廳「書屋花甲」，了解「食享冰箱」如何傳遞分享概念，並在「書屋花甲」店長的指導下用剩餘食材製作「續食鹹派」，讓食材的價值得以延續，也為台北成為永續環保城市盡一份心力。

蔣萬安在料理鹹派時表示，聯合國統計，目前食物浪費還是蠻嚴重的，平均每人食用的食物有1/3被浪費，珍惜、不浪費食物對環境永續有很大的幫助，他希望能推廣到每個角落，尤其可以從台北市開始，在教育方面，也應該向下扎根。

蔣萬安指出，雖然過去在家中有時也會給兒子做飯吃，但這次是他第一次親自下廚做鹹派。他也透露像是三杯雞、獅子頭，他都會做，而大兒子蔣得立喜歡吃炒蛤蜊，每次他做完蔣得立還會點評炒得太鹹還是太辣。

對於過去在美國留學時，最常用剩食做哪些料理，蔣萬安笑說，就是火鍋，因為除了方便，也可以回味過去在台灣吃鍋的時光。

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除了製作鹹派，蔣萬安也親手泡手沖咖啡，但他表示，其實平常不會手沖咖啡，所以真的都是第一次體驗，過去比較常喝拿鐵，但現在比較多喝黑咖啡。

「書屋花甲」的店長表示，書屋跟多家麵包店合作，回收每天剩下來的麵包，經過中央廚房彙整後，送往台北地區8個「食享冰箱」分享點，提供當地居民與有需要的民眾取用，像是大安店一天就可以分享10公斤的食物。（編輯：楊蘭軒）1110203