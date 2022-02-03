過年吃太多 蘇巧慧揪團健身推廣運動維持體態

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（中央社記者王揚宇台北3日電）過年期間親友團聚、共享美食，常讓人不自覺的飲食過量；為維持體態，民進黨立委蘇巧慧號召同黨立委健身；立法院副院長蔡其昌也分享幾項運動，讓民眾在家就可以鍛鍊核心肌群。

蘇巧慧近日號召同黨立委蔡其昌、蔡易餘、賴品妤一起健身，並分享在疫情期間，即便不出門也能在家運動的方式。

蔡其昌示範平板支撐、仰臥提臀及仰臥摸膝等動作。他說，這些運動不需要器材，很容易理解，民眾在家就可以鍛鍊核心肌群，非常有助於燃燒脂肪。

蘇巧慧表示，過年期間民眾往往會報復性進食，但卻不見得有相對的運動量，為了讓大家在過年期間也能維持好體態，她特別邀請立委們一起運動，相信如果大家都將議場上武鬥的力量拿來運動，立法院應該會祥和許多。

賴品妤說，就任立委後，平常在立法院都是坐著開會，體力有明顯下滑的感覺，這次應邀一起運動，讓她再次體會到定期健身的重要性。

蔡易餘則指出，過去他只要動一下就會很喘，去年開始努力瘦身，這次和其他立委一起推廣運動，當然要把握機會表現成果，也呼籲民眾即便再忙，也要撥出時間運動。

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蔡其昌表示，對他來說運動其實很簡單，只要一台跑步機或是腳踏車機，邊看電視就可以做得下去。他也強調，在家運動最重要的是鍛鍊正確的部位，不是將運動量提高就好，而是要在身體可負荷狀態下，確保肌肉可以執行正確的動作，並重複維持，這樣才有鍛鍊的效果。

有趣的是，蔡易餘一邊踩飛輪，一邊挑戰快問快答。蘇巧慧詢問，自從他成功達成總統蔡英文的要求，3個月瘦身10公斤後，是否已再度胖回來。蔡易餘回應，當時和蔡總統說「你只有說要驗收，沒有說要保固」；蔡易餘此言一出，在場立委笑聲不斷。（編輯：楊蘭軒）1110203