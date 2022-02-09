防疫外交 新竹市捐贈帛琉艾萊州7萬片口罩

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新竹市長林智堅9日表示，帛琉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，市府將捐贈7萬片醫療口罩給姊妹市、帛琉的艾萊州，提供當地民眾最實質的援助。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月9日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市長林智堅今天表示，帛琉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，市府將捐贈7萬片醫療口罩給帛琉的艾萊州，提供當地民眾最實質的援助與打氣。

林智堅透過新竹市政府發布的新聞稿表示，新竹市與帛琉的「艾萊州（Airai State）」自民國100年即締結為姊妹市，到今年4月將滿11年。

林智堅表示，為表達對姊妹市艾萊州關懷與愛心，市府捐贈7萬個醫療口罩，將送往帛琉共和國駐台大使館，近日運送至帛琉，提供給艾萊州民眾最實質的援助與打氣。

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林智堅指出，因為疫情關係，新竹市與艾萊州的城市交流受到影響，但透過醫療物資的分享，讓新竹市也能為艾萊州民眾的健康盡一份心力，期盼協助他們安然度過疫情。

新竹市政府民政處於新聞稿中表示，台帛建交以來，雙方在醫療、農業、漁業、觀光等都有深厚的交流，台灣是亞洲最發達的國家之一，醫療公衛體系良好，期盼透過捐贈防疫物資，展現台灣人參與全球抗疫的人道精神，面對公衛事務，全球國家與地區均缺一不可。（編輯：李錫璋）1110209