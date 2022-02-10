更多編輯台推薦新聞：
昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系
生活

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增37例、境外46例 6人感染源不明橫跨南北
首頁 / 政治

中國暫停進口立陶宛牛肉 外交部籲國際聲援

2022/2/10 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北10日電）中國因不滿立陶宛與台灣互設代表處，近期宣布暫停進口立陶宛牛肉。外交部今天表示，嚴厲譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為，呼籲國際社會團結一致支持立陶宛。

外交部發言人歐江安今天上午在線上例行新聞說明會表示，對於中國不斷透過各種惡劣手段施壓立陶宛，破壞以規則為基礎的世界經貿秩序，國際社會均應嚴加譴責，並聲援無端遭此脅迫的立陶宛。

歐江安說，德、法、英、美及許多歐洲國家均已支持力挺立陶宛，譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為；歐盟執委會也針對中國歧視性的貿易作為，正式向WTO提訟。對於這股團結力量與正義之聲，外交部表示肯定與感謝。

歐江安強調，台灣將堅定與國際民主盟友團結一致，持續以實際行動支持立陶宛度過難關，矢志維護雙方緊密合作夥伴關係，展現民主陣營的團結與韌性。

根據中國海關總署官網近期發布的「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，中國從2月9日起暫停接受立陶宛牛肉進口申報。（編輯：黃國倫）1110210

延伸閱讀
外交部：駐立陶宛代表黃鈞耀積極負責 功不可沒美國貿易代表聲援立陶宛 外交部：歡迎並感謝美法德英外長聲援立陶宛 外交部譽最佳民主示範
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族