中國暫停進口立陶宛牛肉 外交部籲國際聲援

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（中央社記者王慶剛台北10日電）中國因不滿立陶宛與台灣互設代表處，近期宣布暫停進口立陶宛牛肉。外交部今天表示，嚴厲譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為，呼籲國際社會團結一致支持立陶宛。

外交部發言人歐江安今天上午在線上例行新聞說明會表示，對於中國不斷透過各種惡劣手段施壓立陶宛，破壞以規則為基礎的世界經貿秩序，國際社會均應嚴加譴責，並聲援無端遭此脅迫的立陶宛。

歐江安說，德、法、英、美及許多歐洲國家均已支持力挺立陶宛，譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為；歐盟執委會也針對中國歧視性的貿易作為，正式向WTO提訟。對於這股團結力量與正義之聲，外交部表示肯定與感謝。

歐江安強調，台灣將堅定與國際民主盟友團結一致，持續以實際行動支持立陶宛度過難關，矢志維護雙方緊密合作夥伴關係，展現民主陣營的團結與韌性。

根據中國海關總署官網近期發布的「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，中國從2月9日起暫停接受立陶宛牛肉進口申報。（編輯：黃國倫）1110210