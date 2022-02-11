輻射檢測國家隊量能7萬件 原能會占比逾5成為主力

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（中央社記者曾智怡台北11日電）日本福島5縣食品有條件解禁，預估未來每年輻射檢驗需求量至少2萬6000件。原能會表示，日本食品多從基隆、台北港入關，主要送至桃園核能研究所進行輻射檢測；所屬2間實驗室每年檢測量近4萬件，量能充裕。

原能會也籌組輻射檢測國家隊，現在全台共有7間實驗室，合計每年檢測量能達7萬件，其中原能會檢測量能占比達55%成為主力。

原能會輻射防護處今天告訴中央社記者，原能會所屬2間實驗室輻射每年檢測量能約3萬8800件，輻射檢測實驗室共兩處，一是位於桃園、來自核研所的「食品放射性檢測樣品計測實驗室」，每年檢測件數達3萬5200件，是100年福島事故發生至今，最主要的日本食品輻射檢測實驗場所。

另有輻射偵測中心，位於高雄鳥松區，每年檢測數量約3600件。

輻射防護處說明，日本進口食品從主要從基隆、台北港入關，除加工食品、漁貨等之外，來自日本的酒類也需進行輻射檢測，10多年來都是由食藥署進行邊境抽驗，抽驗品多送至桃園核研所進行盲樣測試，檢測結果出爐再交給食藥署。

輻射防護處指出，台灣的檢驗標準比國際食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國嚴格，台灣則比照事故國日本，銫134、137輻射容許值上限是每公斤100貝克，反觀CODEX容許值上限為每公斤1000貝克。

過去11年來約18萬件檢測量當中，只有236件有微量檢出「幾10貝克」，遠低於法規標準，但食藥署替民眾嚴格把關，微量檢出的產品也都銷毀，並無流通到市面上。

近年，原能會也接受食藥署委託，籌組食品輻射檢測國家隊。輻射防護處表示，除原能會所屬2間實驗室，還有5間實驗室，分別是台電放射試驗室、食藥署中區管理中心，以及位於國立陽明交通大學、國立屏東科技大學、國立清華大學等備援實驗室。

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輻射防護處指出，上述實驗室有6家都已通過財團法人全國認證基金會TAF與衛福部食藥署TFDA雙認證，僅剩清華大學TFDA認證還在進行中，預估2月就可完成認證，合計每年檢測量能達7萬件。

歷年最大檢測數量約1萬8000件，福島5縣進口食品檢驗預估數量每年為8000至1萬件；換言之，未來每年需檢測數量約2萬6000至2萬8000件，和7萬件相比，檢測量能非常充裕。（編輯：潘羿菁）1110211