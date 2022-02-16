馬英九：讓台灣民主回到正當、自由路上

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前總統馬英九（前右4）16日到台中市大甲區鎮瀾宮廟埕前參加「400公里台灣縱走，為民主制衡而走」活動，與台北市議員羅智強（前右3）、立委楊瓊瓔（前右5）等人一同拉國旗、唱國歌。中央社記者趙麗妍攝 111年2月16日

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）前總統馬英九今天表示，台灣越來越是不自由的民主，甚至是民選的專制，民主要靠制衡，呼籲大家，支持台灣民主回到原來正當、自由的路上。

馬英九今天一早來到台中市大甲區鎮瀾宮廟埕前參加「400公里台灣縱走，為民主制衡而走」活動，除台北市議員羅智強外，立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒等人出席，眾人拉起國旗、唱國歌，展開縱走路程，下午，立委江啟臣將加入行腳行列。

馬英九接受媒體聯訪時，關於羅智強是否參選桃園或其他縣市長，他表示，台灣縣市蠻多的，羅智強有興趣、意願，做出決定時再來回答。應先把制衡的力量建立起來，「台灣沒有制衡就沒有民主」。

關於，國民黨不辦台北市長初選，羅智強日前透過臉書回覆，有些遺憾但也能理解。他今天接受媒體聯訪則說，大家一起向前行，讓國民黨贏，個人部分不是重點。

馬英九致詞表示，「400公里台灣縱走，為民主制衡而走」，看到團結的國民黨，一個富有運動家精神的反對黨，這是正面現象。他肯定羅智強努力不懈，為公投宣傳、捍衛民主，街頭巷尾舉行上百場的演講，公投前夕發動49天凱道夜宿，引發社會大眾的注意。

馬英九表示，公投後民進黨勝了更為囂張、跋扈，利用很多機會把台灣變成沒有自由的民主。全世界已有100多個國家，舉行選舉來選舉領導人，很多人選上後就不像民主社會，開始延長任期、打擊反對黨、縮小人民自由的範圍，「被稱為不自由的民主」。

他說，台灣必須回到民主正道，若無強而有力的反對黨，民主就會走歪，此次活動獲得很多人響應，大家站出來支持台灣民主回到正當、自由的路上。

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馬英九提到，40多年前的台灣，那時的反對力量自稱是黨外，當時的口號「民主要制衡，制衡靠黨外」，現在的民主還是要靠制衡，要靠國民黨跟全民的努力。

他說，2年前，總統宣布讓美國萊豬進口，沒有跟立法院、人民商量，現在又要進口福島食品，也沒有跟立法院、人民商量，台灣越來越像是個不自由的民主，甚至是民選的專制。在野黨應該站出來，提醒民眾注意不要走偏下去，一起為台灣的民主盡力。（編輯：黃世雅）1110216