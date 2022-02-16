更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診航警沒講曾到北投載女兒 疫調不實開罰6萬元
首頁 / 政治

政院：絕不會進口核食 福島5縣食品入台限雙證明

2022/2/16 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）國民黨今天舉行記者會呼籲建立核食受害者補償機制。行政院則表示，絕對不會進口核食，未來福島5縣食品輸入台灣，也應提供輻射與產地雙證明文件；而為防患於未然，衛福部也設有食品安全保護基金。

國民黨今天舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會指出，最新民調顯示，55%民眾不會購買日本核食，48%民眾對把關機制沒有信心，顯示存有疑慮，呼籲民眾拒買核食，政府也應建立核食受害者補償機制。

對於國民黨說法，行政院發言人羅秉成下午對中央社記者表示，政府絕對不會進口核食，台灣採行的食品輻射檢驗標準，比歐盟、美國更為嚴格，未來福島5縣食品輸入台灣，除應提供輻射與產地的雙證明文件外，也要經過國際認可的實驗室逐批檢驗。

羅秉成說，台灣每年可檢驗近7萬件，量能十分充足，政府會以科學證據嚴格把關，堅守民眾的食品安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，為防患於未然，衛福部也已依食品安全衛生管理法設置「食品安全保護基金」，若有非法情事致使民眾權利受損害，即得按照相關規定辦理國內受害賠償事宜，消費者舉證後，政府機關也可協助向業者求償。

政院有條件解禁福島5縣食品，衛福部食藥署也已預告訂定「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案、「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，並預告廢止「公告日本受輻射污染地區生產製造之食品，暫停受理輸入報驗」，預告期至18日截止，各界推估，最快21日可正式公告生效。（編輯：林興盟）1110216

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族