政院：絕不會進口核食 福島5縣食品入台限雙證明

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（中央社記者賴于榛台北16日電）國民黨今天舉行記者會呼籲建立核食受害者補償機制。行政院則表示，絕對不會進口核食，未來福島5縣食品輸入台灣，也應提供輻射與產地雙證明文件；而為防患於未然，衛福部也設有食品安全保護基金。

國民黨今天舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會指出，最新民調顯示，55%民眾不會購買日本核食，48%民眾對把關機制沒有信心，顯示存有疑慮，呼籲民眾拒買核食，政府也應建立核食受害者補償機制。

對於國民黨說法，行政院發言人羅秉成下午對中央社記者表示，政府絕對不會進口核食，台灣採行的食品輻射檢驗標準，比歐盟、美國更為嚴格，未來福島5縣食品輸入台灣，除應提供輻射與產地的雙證明文件外，也要經過國際認可的實驗室逐批檢驗。

羅秉成說，台灣每年可檢驗近7萬件，量能十分充足，政府會以科學證據嚴格把關，堅守民眾的食品安全。

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他表示，為防患於未然，衛福部也已依食品安全衛生管理法設置「食品安全保護基金」，若有非法情事致使民眾權利受損害，即得按照相關規定辦理國內受害賠償事宜，消費者舉證後，政府機關也可協助向業者求償。

政院有條件解禁福島5縣食品，衛福部食藥署也已預告訂定「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案、「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，並預告廢止「公告日本受輻射污染地區生產製造之食品，暫停受理輸入報驗」，預告期至18日截止，各界推估，最快21日可正式公告生效。（編輯：林興盟）1110216