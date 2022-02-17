盧秀燕侯友宜婉拒加入提名委員會 國民黨表示尊重

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜相繼婉拒加入國民黨「中央選舉提名委員會」。國民黨今天對此表示，團結打贏年底選舉是最大共識；中央黨部尊重侯友宜與盧秀燕的決定。

為因應年底地方選舉，國民黨昨天公布「中央選舉提名委員會」名單，由黨主席朱立倫擔任召集人，成員包括侯友宜、盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、國民黨副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

侯友宜與盧秀燕年底都要力拚市長連任，相繼以不宜球員兼裁判為由，婉拒加入，但都表示會全力輔選。國民黨今天下午發出聲明表示，朱立倫日前與侯友宜、盧秀燕深談，團結打贏年底選舉是最大共識；中央黨部尊重侯友宜與盧秀燕的決定，更感謝兩位表達全力支持黨提名候選人，共同打贏選戰的決心。

國民黨強調，侯友宜與盧秀燕都表達願意全力以赴參與年底選戰的輔選工作；國民黨相信，年底選舉面對執政當局龐大行政資源的壓力，大家一定都會扛起各自的責任，團結一致，合力迎戰，共同爭取勝選。

不願具名的黨內人士表示，朱立倫上週分別與侯友宜、盧秀燕面對面深談，當面向兩人提出希望能加入中央選舉提名委員會的邀請，同時討論了年底選戰的輔選、提名工作，當時侯友宜、盧秀燕並未當面婉拒朱立倫的邀約。

至於韓國瑜方面，目前未公開拒絕朱立倫的邀請，但也未對加入中央選舉提名委員會一事，有任何回應。（編輯：郭無患）1110217