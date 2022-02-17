防核心技術外流政院提修法 綠委：增國際對台信任

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北17日電）行政院會今天通過國安法修正草案等案，防核心技術外流；民進黨立法院黨團表示，全世界都在圍堵中國間諜，這次修法，除建構更完整的國家安全保護網，也增進國際對台灣的信任。

為防國家核心關鍵技術外流，行政院會今天通過國家安全法與台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，最高可處12年有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；另，涉國家核心關鍵技術者若要赴陸，須經審查許可。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀、副幹事長黃世杰等人今天召開輿情回應記者會，說明這次修法的重要意涵等議題。

陳歐珀說，法務部為解決日趨嚴峻的國安犯罪問題，經與國安、經濟等相關主管機關多方研議後，提出本次修正法案，這是攸關國家安全的重要法案與政策，且具時效性，立法機關原則上應予支持，以利建構完整的國家安全保護網。

鄭運鵬表示，有看到國民黨提到這次的修法，認為不必要做兩岸間的挑釁，但全世界都在圍堵中國間諜，而且圍堵經濟間諜，是增進國際對台灣的信任，台灣有必要向國際社會、民主友邦提出保證，說明台灣有心處理經濟間諜問題。

鄭運鵬也說，這次要修正台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文，是把過去的漏洞補起來，而且中國在其他國家偷技術，是想要增進中國與企業的經濟實力，但中國偷台灣技術，還增加削弱台灣國力的效果。

鄭運鵬表示，當中國加速、加重竊取台灣的技術，這可能讓台灣所有護國神山、關鍵技術與產業受到威脅，因此這次修法是要讓台灣企業有保障，也是增進國際對台灣的信任。

此外，立法院經濟委員會成員、民進黨立委賴瑞隆等人也提案修正國家安全法部分條文；他接受中央社記者訪問時說，過去曾多次質詢經濟間諜問題，在現行罰則不夠重的狀況下，加上中國等敵對勢力的威脅利誘，讓部分人士鋌而走險擔任經濟間諜，這個問題如果不處理，傷害的不只是台灣的經濟利益，還是很大的國安問題。

他說，今天行政院踏出處理經濟間諜的第一步，雖然他所提版本的罰則比行政院版重，希望未來在委員會審查時，大家集思廣益，讓政府對於經濟間諜有更大的嚇阻力道，避免台灣經濟與國安受到威脅，期盼立法院本會期能夠完成三讀。

至於相關修法能否達到實質嚇阻作用，賴瑞隆說，先修法提高嚇阻力後，實際執行狀況才能進一步評估，如果還無法有效嚇阻，也可以再做進一步調整。他說，就像前幾年中國抽砂船越界抽砂問題，也是藉由修法提高罰則，目前已經大幅改善，因此修法嚇阻經濟間諜，是必須走的路。（編輯：林興盟）1110217