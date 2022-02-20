為政治能量保溫？江啟臣：3月中成立基金會培育青年

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（中央社記者王承中台北20日電）針對新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕婉拒參加中央選舉提名委員會，前國民黨主席江啟臣今天表示，如何跟各縣市長有暢通溝通管道，比什麼都重要；他也證實預計3月中成立「啟思民本基金會」，延續對青年世代的承諾。

江啟臣今天上午在舉辦青年沙龍活動時接受媒體聯訪時證實，預計3月中將成立「啟思民本基金會」。

他說，在擔任立委時都有在做青年培育，當時就構思成立基金會，這是對青年的承諾也是責任，所以決定以基金會方式繼續培育青年、與社會對話並進行議題研究及調查。

媒體詢問，成立基金會是否為政治能量保溫，未來回鍋選黨主席或參選2026年台中市長，江啟臣回應，真的不要有過多聯想，黨務工作任何時間都可以幫忙，不一定需要擔任黨主席，他現在卸任黨主席，也一樣可以協助黨中央。

此外，對新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕婉拒擔任提名九合一選舉委員會委員，外界質疑國民黨主席朱立倫的領導統御問題，江啟臣則說，黨主席要顧及到每個人本來就不容易，如何跟各縣市長有暢通溝通管道，這比什麼都重要，他相信朱立倫一定做得到。溝通管道能暢通，意見能交流，重要建議能夠被主席聽到，納入決策才是重點。

國民黨16日通過直轄市議員提名特別辦法，35歲以下首次參選的青年，民調加權可至100%。江啟臣表示，2018年就有青年加權制度，他認為鼓勵年輕人的大方向是正確的，但細部怎麼做可能要跟地方溝通。（編輯：黃國倫）1110220