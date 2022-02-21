監察院：陳菊列席委員會 未干涉監委獨立行使職權

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（中央社記者陳俊華台北21日電）媒體報導，質疑監察院長陳菊在委員會發言，介入監委獨立行使職權。監察院今天說，監察院長依法得以監察委員身分出席或列席委員會會議，沒有干涉或影響監委獨立行使職權的疑慮。

監察院透過新聞稿指出，日前媒體報導，有關陳菊在委員會提醒「質問程序完備很重要」等發言，有介入監委獨立行使職權之嫌，是對監察院各委員會運作有所誤解。

監察院表示，依憲法增修文第7條規定「監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長」，因此監察院長也是監委；監察院各委員會組織法第3條規定，各委員會委員由監委分任之。監察院長既是監委，因此可分任各委員會委員。

監察院指出，監察院各委員會組織法第7條規定，委員會開會，須有各該委員會委員過半數出席，其決議須經「出席」委員過半數通過。

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監察院表示，陳菊雖然不是委員會的年度委員，依監察院各委員會辦事規則第5條規定「應委員會之請而『列席』委員會會議者，得就所詢事項，陳明事實或意見，但不得參加討論表決。」，因此可「列席」各委員會並發言。

監察院也說，監察院長列席委員會議，並無干涉或影響委員獨立行使職權的情事。委員會的決議須經出席委員過半數通過，因此陳菊如果「列席」委員會議並發言，純屬會議中集思廣義的過程，只是提供委員會作成決議參考，沒有干涉或影響監委獨立行使職權的情事，希望各界瞭解、尊重並支持監察院各委員會職權運作。（編輯：趙蔚蘭）1110221