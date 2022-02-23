國民黨內鬥？傅崐萁反問：還需要我介紹

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（中央社記者范正祥台北23日電）國民黨中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁今天被問到是否覺得黨內有人在內鬥時說，「還需要我來介紹嗎？」他也說，從來沒跟無黨籍立委高金素梅談過事情，不要放話。

傅崐萁上午接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，談國民黨備戰年底選舉等議題。

國民黨主席朱立倫之前參選黨主席時，提出年底縣市長選舉目標16席、6都要過半的承諾，傅崐萁表示，過去黨主席從來沒有承諾要拿下近3/4縣市長席次，朱立倫既然已經宣示，表示過去黨主席的承擔都沒有這次重，朱立倫絕對重然諾，不要懷疑朱立倫的決心。

朱立倫如果做不到承諾是否要下台，傅崐萁表示，朱立倫一定會承擔，也希望大家要給朱立倫和國民黨最大的支持。

外傳操盤選舉要讓無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，傅崐萁說，他從來沒跟高金素梅談過事情，最近3個月也沒有見過面、通過電話。

傅崐萁呼籲，國民黨唯有團結才是生存之道，很多事情可以討論，不要放話，每個人都是有頭有臉，講話請站出來，而且講的內容必須要務實。

主持人詢問，是否覺得國民黨內有人在內鬥，傅崐萁說：「還需要我來介紹嗎？」

朱立倫日前提到，外界都說國民黨是「內鬥黨」，並說現在在想2024的都是敗類，外界質疑是否暗指想要參選2024年總統的中廣董事長趙少康。傅崐萁說，不評論。

傅崐萁指出，過去國民黨內鬥造成多次敗選，明明可以大勝的局，最後鬥垮自己。國民黨不要因為民進黨的酸言酸語、見縫插針，打亂節奏。如果國民黨急就章，反而正中民進黨下懷，國民黨要有自己的節奏。

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傅崐萁表示，台北市長選舉是他最關心的地方，國民黨會盡力、也有信心拿回來，因為關係到整個大局的連動，包括影響桃園市長和基隆市長選舉，台北市長人選夠強會連動好幾個縣市選情。

傅崐萁認為，國民黨在2014年台北市長選舉原本可以贏，但戰術、戰略及很多方法都錯誤；2018年台北市長選舉，國民黨也選輸，過去的一些選戰策略他看不懂。（編輯：郭無患/謝佳珍）1110223