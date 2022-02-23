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首頁 / 政治

促轉會任期5月屆滿將退場 政院提修法承接轉型正義

2022/2/23 19:15
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（中央社記者賴于榛台北23日電）促進轉型正義委員會任期5月將屆滿，預計退場不延任。政院官員今天表示，為持續推動轉型正義任務，行政院會明天將通過相關修法，規範各轉型正義事項由相關部會承接辦理等事宜。

行政院會明天將討論通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案。

政院官員表示，鑒於促轉會完成並提出任務總結報告後應依法解散，此次修法係為持續推動轉型正義任務，規範各轉型正義事項由相關部會承接辦理等事宜。

依促進轉型正義條例規定，促轉會職權包含規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用及其他轉型正義事項。

現行促進轉型正義條例第11條規範，促轉會於完成前項任務後解散，由行政院長公布任務總結報告。

促轉會2018年5月31日掛牌，依法為任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限。經兩度延長任期後，預計今年5月退場。（編輯：蘇龍麒）1110223

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