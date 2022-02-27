駐教廷使館響應教宗為烏克蘭祈禱 研擬參與人道救援

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）響應教宗為烏克蘭祈禱的呼籲，駐教廷大使館昨天舉辦「為烏克蘭和平祈禱會」，近期也將與教廷主管部門、外交團聯繫，研究台灣如何共同參與對烏克蘭難民的人道救援。

教宗方濟各（Pope Francis）高度關切烏克蘭危機，教宗官方推特（Twitter）昨天連發3則推文呼籲全球為烏克蘭的和平與停戰祈禱。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天也特別在官方推特發文標籤教宗，感謝教宗發起為烏克蘭祈禱，烏克蘭人民都能感受教宗在精神上的支持。

駐教廷大使李世明昨天在官邸舉辦「為烏克蘭和平祈禱會」，並歡送即將返台的修女李碧圓。出席者包括曾來台服務的教廷宗座對話委員會副秘書長鮑霖神父（Paulin Kubuya）、狄亞士（Carlos Diaz）神父、羅馬華人聖堂吳安道神父，以及修女李柔淨、神父徐千邦。

與會來賓念誦天主教「四方的祈禱」禱詞，李碧圓帶領為烏克蘭局勢祈禱，祈求天主賜烏克蘭和平，也保佑台海和平穩定，人們得享平安、自由民主的生活。

教宗高度關切烏克蘭局勢，25日打破外交儀節慣例，親自前往俄羅斯駐教廷使館拜訪俄羅斯大使，並要求全球天主教徒在3月2日為烏克蘭禁食祈禱。

駐教廷大使館除已在官方臉書發文為烏克蘭和平祈禱，據了解，駐教廷使館提供教廷各部會與使節團的新聞信（Newsletter），下一期刊頭也將會特別加入為烏克蘭和平祈禱內容，以響應教宗的呼籲。（編輯：林淑媛）1110227