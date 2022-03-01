綠委籲加速推動數通法 促社群平台審查程序透明化

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天說，近日以香港反送中運動為背景的紀錄片「時代革命」發生臉書降低相關貼文觸及率等情況，呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）加速推動數位通訊傳播服務法上路，並將社群平台審查程序透明化等列為首要目標。

民進黨立委鍾佳濱、林楚茵、郭國文及台灣永社理事長黃帝穎、台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺等人今天在立法院召開「全球反侵略、社群平台勿淪為獨裁者幫兇；臉書應公開審查機制」連署聲明記者會，說明相關主張。

鍾佳濱指出，近年來許多類似臉書的數位社群平台，面對社會要求打擊假消息時，往往只是兩手一攤，宣稱對於使用者傳播內容無從查證，以致於假消息到處流竄。

然而，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，引發各界譴責。鍾佳濱說，近來有人誤信俄羅斯侵略者的謊言，社群平台上也充斥「烏克蘭政府屠殺平民」等假訊息，更有散布者藉贊助牟利情形發生。

鍾佳濱表示，相對於放任假消息流竄，平台業者卻對使用者言論自由範疇的聲明主張，進行立場審查，事後又不公布審查標準，僅是推辭給其他使用者檢舉，因此民間協會才會展開連署，要求社群平台公開審查程序。

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郭國文質疑，臉書透過基礎建設營運，卻限制民眾言論與接收資訊，形成一個「國中之國」來影響民眾認知，即將成立的數位發展部應該有所作為，不管是針對假訊息上的防範，還是臉書演算法上的公開透明，都是重要課題。

林楚茵認為，相關部會應要求數位平台兼具公益性、公平性，而臉書等社群平台有商業收費，提醒公平會要站在消費者的立場，要求平台公開演算數據，不能放任平台自訂遊戲規則，否則就是放任它們成為商業巨獸。（編輯：趙蔚蘭）1110301