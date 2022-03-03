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民進黨立院黨團捐100萬元援烏克蘭 盼戰火早歇

2022/3/3 11:32（3/3 14:46 更新）
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民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（中）、副幹事長黃世杰（右）與林靜儀（左）3日舉行輿情回應記者會；鄭運鵬說，身兼民進黨主席的總統蔡英文2日在民進黨中執會發起捐出一個月薪資所得、支援烏克蘭的運動，因此黨團決定捐助新台幣100萬元響應。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（中）、副幹事長黃世杰（右）與林靜儀（左）3日舉行輿情回應記者會；鄭運鵬說，身兼民進黨主席的總統蔡英文2日在民進黨中執會發起捐出一個月薪資所得、支援烏克蘭的運動，因此黨團決定捐助新台幣100萬元響應。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日
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（中央社記者王揚宇台北3日電）俄羅斯入侵烏克蘭，引發各界譴責。民進黨立法院黨團今天宣布，響應總統蔡英文等人發起捐出一個月所得幫助烏克蘭的行動，黨團捐出新台幣100萬元，希望幫助烏克蘭人民撐起他們的民主自由。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長黃世杰與林靜儀今天召開輿情回應記者會。鄭運鵬說，身兼民進黨主席的蔡總統，昨天在民進黨中執會發起捐出一個月薪資所得、支援烏克蘭的運動，因此黨團決定捐助100萬元，響應蔡總統的呼籲。

黃世杰說，烏克蘭受到俄羅斯軍隊侵略，而台灣各界要來支援烏克蘭人民，政府也在最短的時間，透過賑災基金會開設捐款專戶，昨天啟用後，截至今天上午8時40分，募得2800多萬元，顯見台灣社會對於支援烏克蘭有很高的熱情跟期待，而且賑災基金會為方便各界善心人士，從今天上午9時30分起，也啟用線上捐款。

不過，黃世杰提醒，現在網路上出現疑似利用民眾幫助烏克蘭的善心來詐騙的情況，呼籲熱心民眾要幫助民主同盟盟友烏克蘭，最好透過正式官方管道或確認訊息，不要誤信交友訊息或來路不明的資訊。

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此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘也在臉書發文指出，蔡總統曾經說過，「沒有一個人需要為自己的認同道歉」，同樣的，更沒有任何人必須承受威權帶來的戰火蹂躪，只為了守護民主與自由的價值。然而此刻，烏克蘭人民，他們家園正身陷砲火之中，只因為俄羅斯獨裁政府的政治意圖。

柯建銘表示，儘管烏克蘭與台灣距離8000公里之遙，但台灣曾歷經40多年戒嚴專制的壓迫，所以對烏克蘭人民現在的心情，感同身受，超越了地理距離。因此，黨團決定響應蔡總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌發起，捐出一月所得幫助烏克蘭的行動。願戰火早歇，世界秩序破壞者不再得意，無辜人民不再受苦。（編輯：郭無患）1110303

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