政院提幼照法修法 幼兒園超收最高罰30萬

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（中央社記者陳至中台北3日電）行政院今天通過「幼兒教育及照顧法」修正草案，擬將幼兒園超收等重大違規，罰鍰額度將從新台幣3萬元提高到30萬元，且可依行政罰法再加重。草案將送立法院審議。

幼兒園安全備受各界重視，去年5月民眾在「公共政策網路參與平台」中提到，幼兒園違規層出不窮，例如超收學童，稽查時安排躲到不安全的密閉空間等。現行法令被抓到最高只罰3萬元，業者根本不痛不癢，建議提高罰鍰金額。這項提案迅速獲得5823人附議，並受到立法院朝野政黨關注。

教育部於是推動「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」修法，擬將損及幼兒權益情節重大的違規情形，包括超收、生師比不符規定、知悉不適任人員卻未處理、未辦理幼兒團體保險、未依規定收退費、規避檢查、進用未具資格的教保服務人員、借用教保資格證書等，罰鍰額度提高至最高30萬元，並可依行政罰法再加重。今天行政院會正式通過。

上述草案若經立法院審議通過，將比現行罰鍰額度增加約10倍。教育部說，會將「先限期改善再罰鍰」的規定，修正為「罰鍰並命限期改善」，確保教保服務機構確實遵守法令。

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另外，教育部比照民國108年修正公布的「教師法」，修正幼教機構人員任職規定，依情節輕重區分為終身不進用、1到4年不進用等，並明定相關查證、通報機制，讓各縣市有所依循。

其他修法重點包括擴大園長資格服務年資採計範圍；增列地方政府所屬機關、軍警校院、公司性質的公營事業、醫療法人可設立非營利幼兒園；規範教保服務機構不能以推銷、宣傳、廣告、網路行銷或其他方式，要求家長或監護人繳交收費項目以外的教材、教具或其他物品。相關資訊可參考行政院網站。（編輯：管中維）1110303