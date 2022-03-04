台澳展開英語學習對話 深化雙語教育交流

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（中央社記者王慶剛台北4日電）澳洲駐台辦事處近期與國發會、教育部合辦「台澳英語學習對話」，希望澳洲的英語學習服務產業與台灣推動「2030雙語政策」相關單位，相互連結合作，提升台灣英語能力。

澳洲辦事處今天透過臉書貼文表示，很榮幸能舉辦「澳台英語學習對話」，並邀請澳洲就業、勞動力、技能、小型及家庭企業部長兼教育與青年代理部長史萊特‧羅伯特（Hon. Stuart Robert MP）、國發會主委龔明鑫，以及教育部長潘文忠揭幕，在澳洲已對國際學生重新開放邊境與台灣推動「2030雙語政策」的關鍵時刻，很期待台澳在新的教育機會上深化合作。

澳洲辦事處透過與國發會、教育部的一份聯合聲明指出，首屆「台澳英語學習對話」於2022年3月3日共同舉辦，將展開雙方英語學習夥伴關係，有助於強化教育合作，促進一系列英語學習計畫，並促使澳洲的英語學習服務產業，與台灣推動「2030雙語政策」的相關單位，相互連結合作。相關的行動計劃也正在籌備中。

聯合聲明指出，此夥伴關係將有助於深化澳洲英語服務業者與台灣機構的連結，以促進台灣雙語政策目標，並提升英語能力。合作領域包括培訓雙語師資、提供英語學習課程，及提升英語學習能力等各工作項目。同時，亦涵蓋台澳雙方在締結姊妺校、雙聯學制、技職培訓，以及推動師生、學術與專業方面的交流。

會議期間，台澳雙方除分享英語學習經驗，並探討如何促進合作、加強連結，也針對促進留遊學機會、技能發展、技職教育暨培訓及華語學習等議題交換意見。

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聯合聲明強調，台澳是長期密切教育合作夥伴。台灣留澳學生人數在過去5年多來持續成長，在疫情衝擊前，台灣每年約有1萬8000名學生在澳洲求學，並有超過25萬名青年持打工度假計畫簽證到澳洲。澳洲更有超過1000名學生透過澳洲政府「新可倫坡計畫」來台學習新技能。

聯合聲明表示，台灣部分學校課程與澳洲技職培訓課程已可對接，雙方也就台澳技職培訓合作進一步進行討論，以持續並強化雙方之相互連結。同時，台澳也正透過互動、創新線上課程及促進人才循環與專業技能交流等方式，拓展在英語學習及師資培訓等方面的合作。（編輯：黃國倫）1110304