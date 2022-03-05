國務青旗艦營開課 林右昌、翁章梁分享地方經驗

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（中央社記者溫貴香台北5日電）民進黨秘書長林錫耀今天出席「2022國務青旗艦營」致詞表示，將盡力提供年輕人各種參與公共事務管道，只要有興趣、有熱情，民進黨就會提供路徑給年輕人走，充分掌握需求並善加媒合，即是國務青旗艦營持續舉辦的目的。

民進黨今天舉辦「2022國務青旗艦營」，以「地方治理．根基永續」為主題，吸引來自全國各地27校、31系所學生參與。營隊開幕式由林錫耀主講，第一天課程邀請基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁、立委林靜儀及多位執政縣市年輕政務局處首長，分享地方治理與地方經營經驗。

林錫耀在始業式表示，民進黨給年輕人參與公共事務的最好機會，期勉學員透過營隊與前輩學習、傳承經驗，並結交志同道合的朋友。

他指出，民進黨將盡力提供年輕人各種參與公共事務的管道，只要有興趣、有熱情，民進黨就會提供路徑給年輕人走，充分掌握需求並善加媒合，即是國務青旗艦營持續舉辦的目的。

翁章梁以「如何抓到方向做對的事」為主題，透過自身治理、改革農業大縣－嘉義縣的經驗，向學員傳授地方治理要點。

翁章梁指出，領導者最重要的就是「多謀善斷」，要勇敢決策、勇敢面對、勇敢修正，掌握價值與意識形態，就可決定方向、路線；嘉義縣在明確規劃下，透過系統化管理與創新，發揚農業與工業優勢，立足台灣。

林靜儀分享自己如何贏得中二選區補選時表示，要翻轉選區既有利益結構不容易，組織經營與捍衛價值都相當重要，若支持者能站出來一同發聲，對候選人來說更是一股強大力量。

林靜儀勉勵學員，在基層的參與或議題的表態，對推動性別平等進步價值都是同等重要的，期待文化可以持續改變，也期待更多有實力女性在政治場域中受到肯定。

林右昌以城市發展為主軸分享地方治理思維，與學員暢談「你我如何來解決台灣城市發展的困境與問題」，他期許更多年輕世代透過熱情參與，投入政治場域實踐理想。

至於晚間活動，則邀請執政縣市8位青壯世代的政務局處首長，以「世界咖啡館」的形式與學員深入交流第一線推動政務心得。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，在面對面、分組討論安排下，學員們均熱烈表達想法，期待這次「2022國務青旗艦營」能培養出富有理想、能掌握地方脈動、更可傳承民進黨地方執政經驗的新世代人才，共同「用行動改變地方」。（編輯：林克倫）1110305