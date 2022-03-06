311地震將滿11週年 日台協會感謝台灣這溫暖朋友

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日本311大地震即將邁入11週年，在台日本留學生6日在淡水舉辦「謝謝台灣，日台友好，絆」活動，並在紀念碑前排出「謝謝台灣」的字樣。中央社記者吳家昇攝 111年3月6日

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（中央社記者游凱翔新北6日電）日本311大地震即將邁入11週年，在台日本留學生下午在淡水舉行「謝謝台灣」活動，再次感謝台灣當年伸出援手；日本台灣交流協會廣告文化部長村嶋郁代也說，正值俄羅斯入侵烏克蘭，日本身邊有台灣這朋友，讓人感到溫暖珍貴。

日本311大地震即將屆滿11週年，由日本在台留學生組成的「謝謝台灣活動執行委員會」下午在淡水老街廣場舉辦「謝謝台灣，日台友好，絆」活動，並在場設置照片牆、和服體驗、摺紙鶴、彩繪、舞蹈、演唱及點燈等活動，許多遊客共襄盛舉，場面相當熱鬧；另外，活動進行一陣子，在活動主持人帶領下，替在此意外中逝去的親人與朋友默哀。

在台留學生山內和歌奈致詞表示，感謝台灣的活動來到第11屆，除了謹記對台灣的感謝外，這次的活動標語為「1（謝謝台灣）+1（一起加油）」，目的不只表達單方面的感謝，也有台日努力相互扶持、向前邁進的使命，另外，隨著新世代的誕生，這起災難漸漸被淡忘，因此他們認為責無旁貸，仍持續舉辦這起活動。

山內和歌奈表示，日本與台灣都是高頻率發生地震的地方，在日本311大地震後，台日間也陸續發生日本熊本、台灣台南與花蓮大地震，但這些災難發生時雙方都互相扶持，一起投入重建，也因為這樣深切的心，維持雙方友誼迄今。

日本台灣交流協會廣告文化部長村嶋郁代也指出，有句話說，一件事情過了10年就是過去的事情，但311地震發生迄今已超過10年，這個活動仍持續舉辦，代表「日本對台灣的感謝即使超過10年也不會停止」，她要藉此向台灣的朋友說聲感謝。

村嶋郁代認為，日本的身邊有台灣這個朋友，讓日本感到開心及溫暖，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭的非常時機，更讓人感到溫暖與珍貴，接下來也一起讓台日友誼繼續向前邁進。

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台灣日本人會事務局長前田吉德則指出，日本發生311大地震後，最快給予日本支援的國家就是台灣，因此日本絕對不會忘記這份溫情，「謝謝台灣」這個活動是從2012年開始，迄今仍持續進行中。

前田吉德表示，今年1月南太平洋發生東加火山爆發，引起的海嘯也抵達日本，而311大地震發生已超過10年，正值此時再度有海嘯襲擊日本，彷彿就是上天提醒日本不要忘記這件事，雖然過去一年因為疫情讓許多活動取消，他仍希望「謝謝台灣」這個活動能夠一直持續下去。（編輯：楊凱翔）1110306

在台日本留學生與其餘在台日本人6日在淡水舉辦活動，感謝台灣當年在311大地震對日本伸出援手。中央社記者游凱翔攝 111年3月6日

311大地震發生迄今即將邁入11週年，在台日本留學生與其餘在台日本人6日在淡水舉辦活動並默哀，圖右為日本台灣交流協會廣告文化部長村嶋郁代。中央社記者游凱翔攝 111年3月6日

日本台灣交流協會廣告文化部長村嶋郁代6日指出，311地震發生迄今已超過10年，但日本對台灣的感謝即使超過10年也不會停止。中央社記者游凱翔攝 111年3月6日

日本311大地震即將邁入11週年，在台日本留學生6日在淡水舉辦活動，圖為在台留學生山內和歌奈致詞，感謝過去當彼此有災難發生時，日台雙方都互相扶持。中央社記者游凱翔攝 111年3月6日

311大地震即將屆滿11週年，在台日本留學生6日在淡水舉辦活動，並摺紙鶴祈禱。中央社記者游凱翔攝 111年3月6日

311東日本大震災即將屆滿11週年，在台日本留學生6日在淡水舉行「謝謝台灣」活動，現場舉行浴衣體驗等活動。中央社記者吳家昇攝 111年3月6日

日本311大地震即將屆滿11週年，「謝謝台灣，日台友好，絆」活動6日在淡水舉辦，現場舉行一系列體驗活動，小朋友摺紙鶴祈福。中央社記者吳家昇攝 111年3月6日

日本311大地震即將屆滿11週年，由日本在台留學生組成的「謝謝台灣活動執行委員會」6日在淡水老街廣場舉辦「謝謝台灣，日台友好，絆」活動，在台日本留學生齊唱歌曲感謝台灣。中央社記者吳家昇攝 111年3月6日