時代力量籲正視月經貧窮 促生理用品免徵營業稅

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（中央社記者郭建伸台北7日電）國際婦女節前夕，時代力量今天呼籲社會各界應正視月經貧窮現象，並修法免徵女性生理用品營業稅。

3月8日國際婦女節前夕，時代力量主席陳椒華、秘書長白卿芬、立委王婉諭、台南市議員林易瑩、新竹市議員廖子齊、愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯等舉行「拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會。

白卿芬表示，女性的子宮和月經造成生理現象與經濟不平等，近來因疫情影響，各國都出現月經貧窮現象，生理用品降低更換頻率，可能導致感染或影響心理健康，呼籲社會各界應正視月經污名化及月經貧窮現象。

陳椒華指出，女性因生理構造差異，平時就得多支付生理產品費用，若政府課徵女性生理用品營業稅，即產生制度不平等問題；時力黨團上會期提案修法，要求女性生理用品免徵營業稅，盼藉由修法改善月經不平等。

陳椒華說，為消弭社會各界迷思，時代力量將與企業、民間團體合作舉辦月經教育講座活動，共同推廣月經平權。

王婉諭表示，過去社會常以「大姨媽」、「好朋友」代稱，避諱月經和生理期字眼，彷彿講出來就會遇到佛地魔；近年越來越多國家意識到月經不平等，因此取消生理用品營業稅，盼透過修法與倡議，有朝一日，女性不必為生理現象感到負擔。

廖子齊表示，她曾在新竹市議會提案，要求新竹市政府提供免費生理用品給弱勢婦女，並在學校公共場所提供給需要的民眾，但目前因沒有企業贊助，尚未推廣至校園，呼籲中央政府應思考相關政策。

林易瑩指出，目前台南市的學校雖有企業贊助，但這並非長久之計，呼籲市府應常態性編列相關預算。（編輯：蘇志宗）1110307