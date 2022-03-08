國發會列5大數據落實性平成果 女子時代好上加好

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）今天是國際婦女節，國發會在臉書發文，表示在政府及民間長期努力下，「女子時代」持續往好上加好的方向前進，並以5大數據直指落實性平成果已經更進一步。

首先，育嬰留職停薪津貼初次核付男性比率逐年增加，從101年的15.5%提升至110年19.7%，顯示男性育嬰留停增加，支持女性追求職涯夢想。

其次，政府持續營造友善育兒環境，協助女性達到工作家庭平衡。111年1月18日施行「性別工作平等法」修正案，增加產檢假、陪產檢及陪產假日數；親職雙方可選擇同時申請育嬰留職停薪或家庭照顧假等，以增進受僱者生育、養育期間的各項福祉。

國發會特別指出，雙親也可以同時申請育嬰留職停薪津貼，由6成薪提高至8成薪。

第三，近10年台灣女性勞動力參與率逐年增加，兩性差距已較10年前縮小。101年到110年男性勞參率增幅為0.1個百分點，同期女性勞參率增幅為1.3個百分點；兩性勞參率差距由16.6%縮小為15.4%。

第四，109年女性為中小企業負責人約56.6萬家，占37.0%，較101年增加約9.2萬家，增幅近2成；由此可見，中小企業女性負責人家數持續增加，女性參與及擔任決策階層逐漸擴增。

第五，109年第10屆立委女性當選席次達41.6%，為亞洲最高；109年全國公務人員中，簡任（派）人員37.2%為女性，擔任主管者有40.4%為女性，參與決策比率較10年前提升。顯示在國家事務權力與影響力上，男女差距逐漸縮小。

國發會表示，政府與民間將持續努力，讓家庭成員共同參與家庭及工作，弭平性別限制，落實性別平等。（編輯：張均懋）1110308