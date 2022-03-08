三八婦女節 國防部拍MV紀錄三軍女飛官讚女力[影]

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影片來源：軍聞社

（中央社記者游凱翔台北8日電）今天是三八婦女節，國防部製作「像天空一樣」音樂MV，透過紀錄駕駛直升機、戰機等女性飛官，獻給在國軍崗位上盡忠職守的女性官兵，並強調軍中女性傑出的表現，已非特例，更不是樣板，而是理所當然。

今天是三八婦女節，國防部軍事新聞通訊社推出「像天空一樣」音樂MV，以多元的影像呈現三軍飛官捍衛領空精神；國防也在官方臉書「國防部發言人」表示，三軍飛官乘載「捍衛領空」責任與使命，無論男女、不管是在天空、地上或海上，想保護國家的信念都是一樣堅定不搖。

國防部說，這幾年，國軍在各個專業崗位上，都能看到認真堅毅、散發光采的女性，在軍中女性傑出的表現，已不是特例，更不是樣板，而是理所當然。

軍聞社指出，此次拍攝分別前往取景駕駛UH-60M黑鷹直升機的黃婉琳少校、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機的陳品棻少校、CH-47契努克運輸直升機的陳彥蓁上尉、F-16戰機的蔣惠宇上尉、幻象戰機的蔣青樺上尉、F5戰機的高慈妤少校、AT-3教練機的謝蕓梃少校、IDF經國號戰機的郭文靜上尉、EC-225超級美洲獅直升機的吳芳瑜上尉，以及S-70C反潛直升機的許秀青上尉。

負責統籌此次影片的軍聞社新聞官陳軍均少校表示，在他過去採訪經驗中，較少捕捉女飛官身影，而在實際接觸執行拍攝任務時，看見她們身體力行，承擔「捍衛領空」責任與使命，從中深刻感受到無論男女、無論在天空、地上或是海上，那份想保護國家的信念，絕對不會有多與少的差別。

陳軍均強調，製作這部影片除彰顯飛官們的勤訓精練外，也希望透過影片讓更多在崗位上付出的官兵，能夠想起「第一次」為這身軍裝努力的信念，進而有更多力量。

軍聞社指出，「像天空一樣」歌曲是由軍聞社新聞官呂尚俞上尉，與曾經獲得文藝金像獎「勵志歌曲」的太陽（藝名）、巫孟儒共同創作。

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太陽說明，因為非軍職因素，在他一開始撰寫歌詞時，參考許多關於國軍飛官影片與報導，體會了解飛官們故事後，能夠讓歌詞更貼切地詮釋他們的精神與意義。

負責詞曲創作、音樂整合與混音的呂尚俞強調，與外界合作，是為了讓更多的民眾能夠可以看見國軍，畢竟不同領域有著各自的生活樣貌，透由這樣的合作方式，也讓大眾認識國軍，進而支持國軍。（編輯：翟思嘉）1110308