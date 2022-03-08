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國際婦女節 陳菊盼落實性別平權、重視心血管健康

2022/3/8 14:28（3/8 15:23 更新）
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（中央社記者陳俊華台北8日電）今天是國際婦女節，監察院長陳菊表示，期許台灣更加落實性別平權，也提醒女性注意自身健康，特別是心血管方面疾病，她要邀請大家響應「為女著紅」的活動，在11日穿上紅色衣飾。

陳菊在臉書發文表示，她要祝福所有姊姊妹妹們，婦女節快樂，也期許台灣更加落實性別平權。女性是社會中不可或缺的力量，因此呼籲女性朋友，務必注意自身的健康，特別是心血管方面。

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陳菊指出，心血管疾病長期以來，一直是女性主要死因，有越來越多研究與指引證實，男女由於心理、身體結構的差異，以及所經歷的社會文化不同，心血管風險因子、診斷及治療等，都具有性別差異。忽略這些差異的結果，可能是延誤女性就醫、增加其死亡率或育後不良的風險。

陳菊說，為了呼籲及提醒所有女性重視自身心血管健康，她要邀請大家一同響應「為女著紅」的活動，在3月11日星期五穿上紅色衣飾，並將資訊分享出去。再次祝福所有姐妹，照顧自己、關心別人，婦女節快樂。（編輯：趙蔚蘭）1110308

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