羅馬舉辦支持烏克蘭大遊行 駐教廷大使現身相挺

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）為展現台灣力挺烏克蘭決心，駐教廷大使李世明日前應立陶宛駐羅馬僑團邀請，率館員參加在羅馬舉行的支持烏克蘭大遊行。根據義大利新聞報導，這場遊行約吸引了5萬名民眾參加。

駐教廷使館人員身穿烏克蘭國旗代表色黃、藍服裝，手持中華民國國旗，象徵台灣與烏克蘭站在一起。沿途遇到不少同樣支持烏克蘭的歐洲各國民眾，儘管彼此語言未必相通，但大家都熱情地互相比讚打氣。

駐教廷大使館臉書指出，為進一步響應蔡總統「堅定向全世界表達，台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起」，駐教廷使館6日應立陶宛僑團邀請，出席由烏克蘭僑界舉辦的「還我家園、要和平、反戰爭」遊行活動。

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駐教廷使館臉書指出，在羅馬共和廣場一片烏克蘭黃藍國旗海中，館員除展現事先準備的烏克蘭國旗彩帶及標誌，也揮舞著中華民國國旗，和現場民眾一起呼口號、遊行，支持烏克蘭和平自由，「我們與烏克蘭人民心手相連堅定站在一起」。

教宗方濟各高度關切烏克蘭戰爭引發的人道危機，駐教廷大使館臉書引述，教廷官方報紙「羅馬觀察報」（L’Osservatore Romano）特別選在8日婦女節，在頭版刊登諾貝爾文學獎得主、波蘭詩人薇絲拉娃．史臣波斯卡（Wisława Szymborska）的反戰名詩「越南」，該詩描述一名對戰爭原因一問三不知的婦人，正在徒手挖洞掩埋自己的孩子。（編輯：趙蔚蘭）1110309