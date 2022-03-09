賴清德：中國若攻台 可能是一對多戰爭

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）副總統賴清德今天接受訪問，談到烏克蘭危機對台海啟示，賴副總統表示，明日台灣會不會是今日烏克蘭很難說，台灣應做「最壞的打算、最好的準備」。他說，目前各國對俄羅斯的聯手制裁，可讓中國知道，若對台海發動攻勢不會是一對一，可能是一對多的戰爭。

賴副總統強調，台灣一定要有防衛自己的力量，特別是發展「不對稱戰力」。被問到台灣是否考慮恢復徵兵制，賴副總統說「國安會持續都有在討論」，國內外也很多人提。

賴副總統中午接受Yahoo TV主持人王時齊專訪一小時，暢談台美關係、出訪中美洲心路歷程、俄羅斯入侵烏克蘭，以及國內政情。

賴副總統表示，很多人在問，今日俄羅斯會不會是明日中國？他認為中國國家主席習近平跟俄羅斯總統蒲亭有相似理念，都想恢復大蘇聯或大中國的民族光榮，兩國都是集權主義，但願烏克蘭戰爭讓習近平認清局勢，不會成為下一個蒲亭，目前各國對俄羅斯的聯手制裁，可讓中國知道，若對台海發動攻勢不會是一對一，可能是一對多的戰爭。

至於明日台灣會不會是今日烏克蘭？賴副總統表示，要做最壞打算最好準備，避免這事情發生，蔡總統的主張很明確，台灣應堅持不躁進，遇到壓力不妥協，堅守台灣主權立場，深化民主自由人權工作。

被問到中國軍費是台灣17倍是否感到壓力，賴副總統表示，中國今年經濟成長率約5.5%，軍費卻增加7%，由此可看出中國的國家政策方向，但中國是否攻打台灣不能純從軍力來看，還要看中國國內共識、中國經濟發展、國際社會觀感等，目前國際共識很清楚，是希望維持印太區域穩定。

賴清德說，最重要台灣必須「自助人助、人助天助」，要做好自己角色，台灣一定要有防衛自己的力量，特別是發展不對稱戰力。

對於外界質疑台灣是否有必要跟進制裁俄羅斯？賴副總統直言「不得不啊！」他表示，這是態度的問題，台灣已經是民主陣營的一員，如果今天台灣不參加民主國家對俄羅斯的制裁，「哪天中國出兵打台灣，能祈求誰來幫助我們？」

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賴副總統表示，民主陣營集體行動時，如果台灣自外於行動，「大家以後會算帳啊，說你之前也是旁觀者！」

主持人問被中國列為「台獨黑名單」的賴副總統有什麼話想對習近平說？賴副總統表示，兩岸彼此要自信交流，增進彼此和解諒解、和平發展，才符合共同利益，兩岸共同目標是增進兩岸人民福祉，共同敵人是地震、傳染病等，中國各種天災台灣都慷慨捐助，台灣人民對中國人民很關心，不用這樣對待台灣，「損人不利己何必如此」，希望中國尊重台灣人民意志，蔡總統說過，只要對等尊嚴，坐下來談的交流機會一直存在。（編輯：蘇龍麒）1110309